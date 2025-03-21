Войти
Военное обозрение

Франция и Британия не намерены ограничиваться вводом на Украину только наземных сил, в планах также авиация и флот

554
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В случае одобрения так называемой «миротворческой операции», участвующие в ней страны не собираются ограничиваться введением только наземных войск. Соответствующее решение принято сегодня, 20 марта, в ходе встречи глав генштабов ряда европейских стран в Лондоне.

Хотя сама операция еще не разработана, но некоторые ее части уже утверждены. Так, Франция и Британия планируют не только ввести наземные силы, но и привлечь на Украину авиацию и флот. Предполагается, что британские и французские военные займут порты на побережье Черного моря, включая Одессу, а в Черном море разместят свои боевые корабли. Авиацию планируется разместить на аэродромах Польши и Румынии, как соседних стран. С их территории удобней всего действовать.

По наиболее вероятному плану, британские и французские миротворцы разместятся в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики,

- сообщает издание.

Также в Польше и Румынии будут размещены дополнительные наземные войска, как говорится, на всякий случай.

Все это пока только в планах, решения о создании миротворческого контингента пока нет и вряд ли оно будет, если Европа не добьется от США гарантий безопасности для своих «миротворческих войск». Однако Трамп категорически против этого, он намерен заключить мир на Украине, а после этого отдать ее на содержание Европе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Румыния
США
Украина
Франция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 16:21
  • 164
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 21.03 15:41
  • 8171
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 13:27
  • 2
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
  • 21.03 13:22
  • 1
Нас опять пытаются обмануть: военкор прокомментировал договорённость не наносить удары по объектам энергетики
  • 21.03 13:14
  • 40
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 21.03 12:04
  • 2
Срыв атакой: при налете киевских БПЛА на Энгельс пострадали школа и детсады
  • 21.03 02:17
  • 1
«Невыполнимая» идея: Зеленский обсудил с Трампом передачу ЗАЭС под контроль США
  • 21.03 01:55
  • 1
Путин не только не пошел на уступки по Украине, но еще жестче настаивает на своем (The New York Times, США)
  • 20.03 19:44
  • 2
Показан первый полёт американского истребителя F-15EX
  • 20.03 13:57
  • 8609
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.03 11:39
  • 1
СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков
  • 20.03 09:40
  • 1
"В публичный доступ попало не все". Что Путин и Трамп обсуждали два часа?
  • 20.03 04:27
  • 0
О ракетах "меньшей дальности" (в терминах ДРСМД)
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ