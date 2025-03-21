Франция и Британия не намерены ограничиваться вводом на Украину только наземных сил, в планах также авиация и флот

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В случае одобрения так называемой «миротворческой операции», участвующие в ней страны не собираются ограничиваться введением только наземных войск. Соответствующее решение принято сегодня, 20 марта, в ходе встречи глав генштабов ряда европейских стран в Лондоне.

Хотя сама операция еще не разработана, но некоторые ее части уже утверждены. Так, Франция и Британия планируют не только ввести наземные силы, но и привлечь на Украину авиацию и флот. Предполагается, что британские и французские военные займут порты на побережье Черного моря, включая Одессу, а в Черном море разместят свои боевые корабли. Авиацию планируется разместить на аэродромах Польши и Румынии, как соседних стран. С их территории удобней всего действовать.

По наиболее вероятному плану, британские и французские миротворцы разместятся в основных городах, портах и на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется дислоцировать патрульные корабли и минные тральщики,

- сообщает издание.

Также в Польше и Румынии будут размещены дополнительные наземные войска, как говорится, на всякий случай.

Все это пока только в планах, решения о создании миротворческого контингента пока нет и вряд ли оно будет, если Европа не добьется от США гарантий безопасности для своих «миротворческих войск». Однако Трамп категорически против этого, он намерен заключить мир на Украине, а после этого отдать ее на содержание Европе.