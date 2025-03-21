«Теперь Украина может ударить по Москве». В США изучили, на что способен расхваленный Зеленским «Длинный Нептун»

19FortyFive: Новая ракета Украины «Длинный Нептун» может ударить по Москве

Украинская дозвуковая крылатая ракета «Длинный Нептун» может нанести удар по Москве. Об этом сообщил обозреватель американского издания 19FortyFive Исаак Зейтц.

Он заявил, что «Длинный Нептун» имеет увеличенную дальность полета — до 1000 километров. Все это, по его мнению, позволяет ракете поражать цели, залетая в глубину территории противника, «например, в самой Москве».

Тем не менее Зейтц засомневался, что «Длинный Нептун» захотят использовать для ударов по целям в столице России. По меньшей мере из-за того, что Москва защищена надежной противовоздушной обороной, сказал обозреватель 19FortyFive.

«Скорее всего, ракета будет использоваться для поражения нефтеперерабатывающих заводов и крупных группировок войск противника», — написал он.

В США описали возможности «Длинного Нептуна»

Зейтц напомнил, что основанная на советских разработках ракета «Нептун» изначально была предназначена для поражения морских целей. «Дозвуковая скорость и низковысотный профиль полета затрудняют ее обнаружение и перехват, что повышает ее эффективность против морских целей», — рассказал автор.

Он добавил, что новый образец имеет значительные улучшения в дальности, нацеливании и электронике. Зейтц отметил, что сегодняшний «Длинный Нептун» достигает 5,05 метра в длину, его диаметр составляет около 38 сантиметров, а вес — 870 килограммов. У ракеты турбовентиляторный двигатель и 150-килограммовая боеголовка.

По данным автора материала, ракета на основном участке траектории использует инерциальную навигацию, тогда как на конечном задействует активное радиолокационное самонаведение. «Вариант для совершения наземных атак оснащен новой системой наведения и впервые был принят на вооружение в 2023 году», — сказано в статье для 19FortyFive.

Насколько известно, ракета была впервые представлена в 2015-м на выставке в Киеве. Первые летные испытания провели в марте 2016 года, а затем — в 2017 и 2018 годах. В рядах ВМС Украины она числится с 2021 года, а ее первое оперативное использование было зафиксировано в 2022-м.

Зеленский расхвалил «Длинный Нептун»

В марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ракета «Длинный Нептун» прошла испытания. Кроме того, ее успели применить в боевых условиях.

«Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция — 1000 километров», — сообщил он. Зеленский также поблагодарил разработчиков, производителей и военных.

Можно сказать, удовлетворены результатами поражений. Но надо производить больше ракет, больше дронов, и на неделе будем говорить об этом с нашими партнерами Владимир Зеленский президент Украины

Украинский лидер в своем обращении также подчеркивал необходимость «новых вещей» — больше современного технологического оружия, больше расходов на оборону и инвестиций в оборонное создание. «И главное — мотивация. Мотивация защищать свой дом», — подметил он.

Россия пригрозила Украине своим новым «Орешником»

В начале февраля стало известно, что Украина выпустила по России ракету большой дальности. Как тогда доложили в Минобороны, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали управляемую ракету «Нептун». Ее сбили над Азовским морем средства противовоздушной обороны.

ВСУ пытались атаковать территорию России «Нептуном» и 14 января. Тогда под удар попал Крым — сигнал воздушной тревоги объявляли в Керчи, Севастополе, Феодосии и Судаке.

В марте российская сторона допустила, что если Киев использует новое оружие, то Россия оправданно сможет применить комплекс баллистических ракет средней дальности «Орешник». О том, что Москва обладает таким правом, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Он также указал, что российская сторона имеет эффективную систему ПВО.