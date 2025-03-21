Глава Генштаба Польши: Европа разрабатывает несколько вариантов «миротворческой операции» на территории Украины

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Европа не намерена отказываться от так называемой «миротворческой операции» на территории Украины, но в каком виде она будет проведена, пока никто не знает. Об этом заявил начальник Генштаба войска Польского Веслав Кукула.

Не все страны Европы поддерживают ввод «миротворцев» на Украину после окончания боевых действий, тем не менее операция по их размещению все же готовится. На данный момент рассматриваются несколько вариантов такой миссии, но окончательного решения еще нет. Вернее, об этом пока рано говорить, все только в начальной стадии, есть решение о проведении операции и о ее планировании. Сама Польша вводить свои войска не собирается, но может предоставить военные базы для размещения иностранного военного контингента.

Готовится многовариантная операция, которая во многом зависит от того, как будут проходить мирные переговоры в Украине, и пока она находится на очень ранней стадии планирования. Это схема нескольких возможных вариантов операции и представление о том, какие силы нам понадобятся для обеспечения такого рода гарантий безопасности.

- заявил Кукула, добавив, что предстоящая «миротворческая» миссия должна обеспечить «мир на Украине».

Между тем Россия считает, что мир на Украине наступит гораздо быстрее, если европейские страны перестанут совать свой нос куда их не просят. Как заявили в МИД России, Москва категорически против появления на украинской территории любых иностранных военных контингентов под любыми флагами и лозунгами. В случае, если они там появятся, то станут законной целью для ВС РФ. Тем более, что статья 5 устава НАТО там работать не будет.