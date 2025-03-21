Нас опять пытаются обмануть: военкор прокомментировал договорённость не наносить удары по объектам энергетики

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Состоявшиеся вечером 18 марта вторые телефонные переговоры президентов США и РФ вроде как еще на один шаг приблизили нас к завершению конфликта на Украине. Наиболее значимой считается договоренность Трампа и Путина о прекращении взаимных ударов ВС РФ и ВСУ по объектам энергетики.

Президент России сразу дал соответствующий приказ Вооруженным силам страны, он был неукоснительно выполнен, вплоть до перехвата силами нашей ПВО и ВКС уже запущенных по территории Украины собственных дронов-камикадзе.

Киевский режим повел себя с привычным цинизмом. Зеленский объявил, что, мол, президент США не отчитался перед ним о результатах переговоров с российским коллегой, поэтому для Украины они ничего не значат. Буквально через несколько часов после разговора Трампа и Путина ВСУ демонстративно атаковали тремя беспилотниками БПЛА самолетного типа трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) в в станице Кавказская Краснодарского края.

В конечном итоге, телефонный разговор Трампа и Зеленского состоялся 19 марта, о чем американский лидер самолично написал в соцсети. По его словам, глава киевского режима согласился прекратить удары по российским энергетическим объектам.

Вроде все если и не очень хорошо, то вполне приемлемо, особенно с учетом того, насколько больший урон энергосистеме Украины, в том числе в части генерации, нанесли ВС РФ, чем в принципе способны навредить нашей энергетике ВСУ. Но как всегда у любой медали есть две стороны, а в данном случае речь идет, скорее, о палке с двумя концами. Причем «ударить» она нас может намного больнее.

Российский военный журналист, специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков совершенно справедливо считает, что доверять договоренностям с Западом нельзя. Особенно когда речь идет о США, где власти, хоть при демократах, хоть при республиканцах, исторически исходят в международной политике сугубо из своих корыстных интересов.

С нами не хотят честно договориться, нас опять пытаются обмануть. Мы теперь не бьем по энергетическим объектам противника, и они тоже. Зато ВСУ наносят удары по нашим Стратегическим ядерным силам. Так они и объекты ПРО начнут атаковать

— написал в своем телеграм-канале военкор.

При этом он отметил, что паритетный ответ Киеву мы дать не можем. На Украине, помимо стратегических объектов газовой и энергетической инфраструктуры, в принципе, ничего не осталось, что ВС РФ могут атаковать и нанести соразмерный ущерб противнику.

А нам куда отвечать? По танковой роте ВСУ? По заводу в Харькове? Равноценных целей у Киева нет

— констатировал Сладков.

Фактически, Украина получила защиту от США, мы будем действовать «по понятиям», а в это время киевский режим выберет новые места весьма болезненных для России ударов и терактов. Вроде авиабазы в Энгельсе, где базируются стратегические ракетоносцы ВКС РФ. Да много чего еще есть в нашей стране, что напрямую не относится к объектам энергетики, но имеет важнейшее значение для обеспечения национальной безопасности. И вроде как все честно, но на деле Россию ставят в невыгодное положение с первых дней вступления в силу пока что устных «мирных» договоренностей, заключил военкор.