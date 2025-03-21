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Интерфакс-АВН

В Москве серьезно восприняли заявление Макрона о "ядерном зонтике" для Европы - Шойгу

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Frédéric Pétry/ Hans Lucas via Reuters Connect

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о планах создать "ядерный зонтик" в Европе несет угрозу, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Несмотря на то, что большинство специалистов едины во мнении о том, что рассуждения о французском "ядерном зонтике" над Европой - не более чем попытка подчеркнуть свою значимость, мы относимся к заявлению президента Франции со всей серьезностью", - сказал Шойгу журналистам.

"Уже сам факт бряцания оружием со стороны лидера ядерной державы несёт прямую угрозу всему мировому сообществу. Это также имеет особое значение в контексте членства Франции в клубе участников ДСНВ", - заявил Шойгу.

Так он прокомментировал недавнее заявление Макрона о намерении начать стратегическое обсуждение вопроса использования французского ядерного арсенала для защиты Европы.

По словам Шойгу, Франция обладает ядерным арсеналом, который, по данным ООН, насчитывает примерно 290 боеголовок.

"В распоряжении Парижа имеется уникальный элемент ядерной триады в части тактической авиации со сверхзвуковыми крылатыми ракетами в ядерном оснащении", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

"Заявления Макрона сделаны не на пустом месте, они отражают те антироссийские настроения, которые царят сегодня в Европе", - заявил Шойгу.

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