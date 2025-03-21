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Интерфакс-АВН

Россия увеличит оружейный экспорт из-за роста спроса после СВО - Шойгу

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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Зыков

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прогнозирует очередь за российским оружием после завершения военной операции на Украине.

"После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием", - заявил Шойгу журналистам.

"Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - сообщил секретарь Совбеза РФ, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80.

"Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - сказал Шойгу.

13 февраля "Рособоронэкспорт" заявил о подписании в 2025 году новых контрактов на сумму более $4,5 млрд с 15 дружественными странами.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф
С-500
Т-80
Т-90 "Владимир"
Компании
РОЭ
Персоны
Шойгу Сергей
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