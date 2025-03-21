Россия увеличит оружейный экспорт из-за роста спроса после СВО - Шойгу

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прогнозирует очередь за российским оружием после завершения военной операции на Украине.
"После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием", - заявил Шойгу журналистам.
"Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства", - заявил секретарь Совбеза РФ.
"Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - сообщил секретарь Совбеза РФ, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80.
"Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - сказал Шойгу.
13 февраля "Рособоронэкспорт" заявил о подписании в 2025 году новых контрактов на сумму более $4,5 млрд с 15 дружественными странами.