Россия увеличит оружейный экспорт из-за роста спроса после СВО - Шойгу

Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Москва. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу прогнозирует очередь за российским оружием после завершения военной операции на Украине.

"После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием", - заявил Шойгу журналистам.

"Оно показало себя в боевых действиях, доведено до совершенства", - заявил секретарь Совбеза РФ.

"Системы ПВО, те же самые ударные беспилотные летательные аппараты, модернизированная бронетехника", - сообщил секретарь Совбеза РФ, отметив усовершенствованные танки Т-90 и Т-80.

"Это касается (зенитных ракетных систем) С-400, С-500, ЗРК "Панцирь", - сказал Шойгу.

13 февраля "Рособоронэкспорт" заявил о подписании в 2025 году новых контрактов на сумму более $4,5 млрд с 15 дружественными странами.