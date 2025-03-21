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ВМФ Великобритании подняли по тревоге, когда в британских водах заметили российские эсминцы (Daily Express, Великобритания)

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Большой противолодочный корабль Североморск ВМФ РФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге
Большой противолодочный корабль Североморск ВМФ РФ на Главном военно-морском параде в честь Дня ВМФ РФ в Санкт-Петербурге.
Источник изображения: © РИА Новости Александр Казаков

Daily Express: ВМФ Великобритании подняли по тревоге из-за российской "угрозы"

Четыре российских корабля прошли через Ла-Манш в Балтику, из-за этого британский военно-морской флот был поднят по тревоге, пишет DE. Авторы статьи пытаются создать впечатление, что Туманный Альбион был на краю гибели, и спастись ему удалось лишь чудом.

Ханна Кейн (Hannah Kane), Лотти О’Брайен (Lotti OBrien)

Военные корабли ВМФ Великобритании проследили за российскими кораблями в водах Великобритании.

Фрегат типа 23 ”Сомерсет” (Somerset) вместе с тральщиком “Кэттисток” (Cattistock), танкером-заправщиком "Тайдсёрдж" (Tidesurge)и вертолетами ВМС докладывали о каждом движении четырех российских кораблей, возвращавшихся с грузами из Сирии через Ла-Манш и Северное море.

Среди них были: большой противолодочный корабль"Североморск", десантный корабль "Александр Шабалин" и два грузовых корабля "Спарта IV" и "Сияние Севера".

Министр вооруженных сил Люк Поллард заявил: "У России не должно быть сомнений в том, что Великобритания будет защищать наши воды. Я благодарен всему персоналу, который следил за этим российским конвоем”.

"Национальная безопасность является основой Плана Перемен (план реформ, провозглашенный Киром Стармером. – Прим.ИноСМИ), а обеспечение свободы судоходства благоприятствует нашей экономике".

Это уже третий случай за последние шесть недель, когда британский флот организует слежение за российскими оперативными группами кораблей, возвращающихся из Сирии.

В воскресенье корабль "Сомерсет" и вертолет "Мерлин" из 814-й эскадрильи военно-морской авиации начали слежку за кораблем “Североморск”, сопровождающим российскую оперативную группу, к югу от Портсмута.

Представитель Военно-морского флота сказал: “Когда российские корабли направились на восток через Ла-Манш и Северное море в направлении Балтийского моря, корабли британского военно-морского флота запустили мощные датчики и подняли в воздух вертолеты ”Мерлин" и "Уайлдкэт", чтобы сообщать о каждом движении".

Названный в честь герцога Сомерсетского, корабль “Сомерсет” базируется в Девонпорте близ Плимута. В кругах ВМФ он считается одной из самых "трудолюбивых” “рабочих лошадок” флота, поскольку участвовал в таких операциях, как изъятие кокаина и обеспечение охраны глав правительств по всему Средиземноморью.

Коммандер Джоэл Робертс, командир корабля “Сомерсет”, заявил: "В течение последних нескольких дней “Сомерсет” сопровождал российские корабли в водах Великобритании, решительно поддерживая наши национальные приоритеты. Как всегда, корабельная команда проявила высокий профессионализм при проведении операции, которая включала в себя интеграцию и координацию действий других кораблей, вертолетов и морских патрульных самолетов, в том числе наших союзников по НАТО. Сила НАТО – в скоординированном реагировании, а единство и способность обеспечить интеграцию воздушных и морских операций остаются одними из наших главных преимуществ".

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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