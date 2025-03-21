Войти
Интерфакс-АВН

В Эстонии намерены резко увеличить расходы на оборону и довести их до 5% от ВВП

503
0
0
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии
Эстонские солдаты принимают участие в параде в Нарве, посвященном годовщине независимости Эстонии.
Источник изображения: © AP Photo / Liis Treimann

Таллин. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Будущее правительство Эстонии обещает сделать основой своей деятельности обеспечение безопасности страны, для чего резко увеличить расходы на оборону, говорится в проекте коалиционного договора, одобренного партиями Реформ и Eesti 200.

"В проекте коалиционного договора декларируется, что основой безопасности Эстонии является НАТО, а также заявляется, что "Европа и союзники должны резко увеличить расходы на оборону", - сообщает портал телерадиовещания ERR.

В этом ключе будущее правительство обещает поднять оборонные расходы с нынешних 3,4% от валового внутреннего продукта до 5% от ВВП, то есть примерно до двух миллиардов евро в год.

В сфере экономики новое правительство обещает "вывести Эстонию в десятку самых инновационных экономик мира", инициировать планировку атомной электростанции и выделить субсидии наземным ветряным электростанциям через аукционы с наименьшей ценой.

Коалиция также обещает ускорить принятие планировок и выдачу лицензий и создать "зоны предпочтительного развития" для строительства новых промышленных предприятий, где не требуется получать дополнительные разрешения и проводить дополнительные исследования.

Коалиционный договор реформистов и Eesti 200 ляжет в основу деятельности нового двухпартийного правительства. Его утверждение советами уполномоченных двух партий должно состояться 22 марта.

Партия реформ и Eesti 200 составили новый коалиционный договор после исключения 10 марта из правительства Социал-демократической партии.

Партии контролируют в парламенте 52 мандата из 101 мандата, а четыре оппозиционные партии - 49, что дает реформистам и Eesti 200 возможность сформировать правительство большинства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Эстония
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.03 16:09
  • 163
Конкурента российского Су-75 из Южной Кореи впервые представили на выставке
  • 21.03 15:41
  • 8171
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.03 13:27
  • 2
Шойгу отметил совершенный уровень российского вооружения
  • 21.03 13:22
  • 1
Нас опять пытаются обмануть: военкор прокомментировал договорённость не наносить удары по объектам энергетики
  • 21.03 13:14
  • 40
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 21.03 12:04
  • 2
Срыв атакой: при налете киевских БПЛА на Энгельс пострадали школа и детсады
  • 21.03 02:17
  • 1
«Невыполнимая» идея: Зеленский обсудил с Трампом передачу ЗАЭС под контроль США
  • 21.03 01:55
  • 1
Путин не только не пошел на уступки по Украине, но еще жестче настаивает на своем (The New York Times, США)
  • 20.03 19:44
  • 2
Показан первый полёт американского истребителя F-15EX
  • 20.03 13:57
  • 8609
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.03 11:39
  • 1
СТАН импортозаместил производство ключевых компонентов для авиационных станков
  • 20.03 09:40
  • 1
"В публичный доступ попало не все". Что Путин и Трамп обсуждали два часа?
  • 20.03 04:27
  • 0
О ракетах "меньшей дальности" (в терминах ДРСМД)
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ