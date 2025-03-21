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Военное обозрение

Associated Press: Канада хочет снизить зависимость от США в оборонной сфере за счет Евросоюза

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Источник изображения: topwar.ru

По мере того как президент США Дональд Трамп с приходом к власти начал портить отношения с соседней Канадой, власти этой страны ищут пути снижения зависимости от могучего соседа.

Одной из важнейших сфер, в которых Оттава довольно сильно зависит от Вашингтона, является оборона и безопасность. Как сообщает американское информагентство Associated Press со ссылкой на источники в правительстве Канады, ее власти ведут консультации с Евросоюзом по вопросу снижения зависимости страны от США в оборонной сфере.

В частности, Оттава обсуждает с Брюсселем закупки вооружений, включая военные самолёты, а также возможность строительства в Канаде предприятий по сборке европейских истребителей.

Напомним, что сменивший на посту премьер-министра Канады Джастина Трюдо Марк Карни распорядился пересмотреть контракт с американской компанией Lockheed Martin на поставку истребителей F-35. Компания получила контракт на поставку Канаде 88 F-35 на сумму 13,2 млрд долларов в 2023 году.

В Канаде не скрывают, что такое решение связано с действиями администрации Трампа в отношении Оттавы, включая и введение таможенных пошлин на канадский импорт. 4 марта США ввели 25-процентные тарифы на импорт из Канады и Мексики.

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Страны
Канада
Мексика
США
Продукция
F-35
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Lockheed-Martin
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Трамп Дональд
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