Эксперт Хёдо: у США нет эффективных карт на переговорах с Россией по Украине

Государственные флаги России и США во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве.

Ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны Японии предположил, что урегулирование может проходить по сценарию Москвы

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. У США нет эффективных карт на переговорах с Россией, и они, скорее всего, будут проходить по сценарию Москвы. Такое мнение выразил известный в Японии эксперт, ведущий сотрудник Института оборонных исследований при министерстве обороны страны Синдзи Хёдо.

"Объем торговли России с США относительно невелик, - заявил он в комментарии для газеты "Иомиури", - и карта кнута в виде повышенных пошлин, которую любит использовать президент Дональд Трамп, не имеет в отношениях с Москвой большой эффективности. Поэтому для продвижения переговоров по Украине у Трампа есть только карта в виде пряника, когда в реальности ему придется соглашаться с условиями России. США будет трудно изменить ход переговоров, развивающихся по сценарию Москвы".

Эксперт также обратил внимание на то, что в ходе телефонного разговора лидеров РФ и США затрагивалась ситуация на Ближнем Востоке. По мнению сотрудника японского Института оборонных исследований, сотрудничество на этом направлении может в перспективе привести к ослаблению санкций против России.

Начавшиеся контакты РФ и США по Украине, сказал Синдзи Хёдо в отдельном комментарии для газеты "Асахи", "стали первым большим шагом к смягчению напряженности. Однако Россия имеет преимущество на поле боя, и у нее нет причин идти на прекращение огня без предварительных условий".

Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире".