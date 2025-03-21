The Sun: британский самолет-разведчик сопроводил российский конвой в Ла-Манше

В Британии не на шутку обеспокоены проходом российских кораблей через Ла-Манш, пишет The Sun. Королевские ВВС сопровождают российские корабли, следующие из Сирии, уже третий раз за шесть недель, отмечается в статье.

Джером Старки (Jerome Starkey)

Это был третий случай за шесть недель, когда Королевские ВВС сопровождали российские корабли.

Самолет-разведчик Королевских ВВС с ревом пролетел над российским военным кораблем, драматически появившимся в проливе Ла-Манш, — в то время как высокопоставленные европейские генералы собираются в Лондоне для обсуждения отправки войск на Украину.

Патрульный самолет "Посейдон" P-8A совершил облет эсминца "Североморск", который сопровождал российский конвой, проходивший мимо Белых скал Дувра.

В масштабной демонстрации силы приняли участие вертолеты "Мерлин" и "Уайлдкэт", а также три военных корабля Королевского флота, включая "Сомерсет". Заместитель министра по делам вооруженных сил Люк Поллард заявил: "У России не должно быть сомнений в том, что Великобритания будет защищать свои воды".

Российские корабли направлялись из Сирии обратно в Балтийское море после того, как Россия покинула свою военно-морскую базу в Тартусе после свержения режима Башара Асада в прошлом году.

Вертолеты налетели и покружились низко над конвоем из четырех кораблей в попытках собрать секретную информацию об экипажах и грузах.

По сообщению британского ВМФ, это был третий за шесть недель случай активности российской стороны в водах Великобритании.

Российский эсминец "Североморск" и десантный корабль "Александр Шабалин" сопровождали два грузовых судна "Спарта IV" и "Сияние Севера", груженных оружием и боеприпасами из Тартуса.

В ВМФ добавили, что, "когда российские корабли проходили на восток через Ла-Манш и Северное море в направлении Балтийского моря, корабли Королевского ВМФ с мощными радарами и запустили вертолеты "Мерлин" и "Уайлдкэт", чтобы отслеживать каждое движение".

Британские корабли, включая тральщик "Кэттисток" и танкер британского вспомогательного флота "Тайдсердж", преследовали российские суда от мыса Лендс-Энд через Дуврский пролив, чтобы "исключить любые диверсии". "В течение шести недель королевские ВМФ проследили за тремя отдельными группами российских кораблей, возвращавшихся из Сирии".

Предполагается, что это был последний конвой из Тартуса.

Люк Поллард поблагодарил все задействованные экипажи и добавил: "Национальная безопасность является основой британской политики, а обеспечение свободы судоходства вносит вклад в развитие нашей экономики".

Проход российских кораблей состоялся в преддверие встречи главнокомандующих ВС Европы в Постоянном объединенном штабе Великобритании, запланированной на 20 марта для обсуждения "оперативных деталей" мирного плана по Украине.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о готовности направить британские войска для обеспечения соблюдения режима прекращения огня. Но Путин категорически не согласен с нахождением войск НАТО на Украине.

Командир "Сомерсета" Джоэл Робертс высоко оценил профессионализм своей команды, выполнявшей сложную миссию с участием нескольких кораблей и самолетов, в том числе союзников по НАТО, включая Бельгию. По его словам, "НАТО продемонстрировал силу скоординированного реагирования, и наше единство и способность к интеграции в воздушных и морских операциях являются одним из главных преимуществ".

"Североморск" может нести более 100 ракет и торпед, а также два вертолета Ка-27. На прошлой неделе он отправился на запад через Ла-Манш, чтобы сопроводить российские корабли и провести их обратно через Дуврский пролив.

Десантный корабль "Александр Шабалин" может перевозить до 10 танков и 340 военнослужащих. Его паромная носовая часть может быть использована для стрельбы из танков или бронетранспортеров при атаке.

Бельгийское патрульное судно "Кастор" сопровождало российские корабли, покинувшие британские воды. Прошло несколько недель после того, как министр обороны Британии Джон Хили пообещал предпринять "решительные действия" против возможных российский подводных диверсий. В прошлом году он приказал атомной подводной лодке типа "Астьют" всплыть на поверхность вблизи российского судна-шпиона "Янтарь" после того, как ее заподозрили в повреждении подводных кабелей в Ирландском море. В своем заявлении Хили сказал президенту Путину: "Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите Королевства".

В прошлом месяце журналист газеты The Sun попал на аналогичную миссию на фрегат "Айрон Дюк". Фрегат приблизился на расстояние тысячи ярдов к военному кораблю "Александр Отраковский". Это был первый случай, когда журналисты приняли участие в операции Королевского ВМФ. На экранах кабины вертолета "Уайлдкэт", который поднялся с борта "Айрон Дюк", были видны российские моряки с автоматами Калашникова на груди и крупнокалиберными пулеметами, установленными на носу военного корабля. Это было самое большое приближение ВС Великобритании к ВС России с тех пор, как три года назад начался российско-украинский конфликт.

Ранее в этом месяце "Сомерсет" провел три дня, сопровождая российский грузовой корвет "Бойкий", возвращающегося из Средиземного моря. В ВМФ заявили, что "Великобритания сильно зависит от импорта и экспорта по морю, поэтому защита британских вод в зонах совпадения интересов имеет важное значение для страны и ее экономики".