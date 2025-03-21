Рубио обсудил с британским коллегой дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине - госдеп США

Вашингтон. 20 марта. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми обсудили в телефонной беседе дальнейшие шаги, направленные на урегулирование украинского кризиса, сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

"Госсекретарь и министр иностранных дел Лэмми обсудили дальнейшие шаги по итогам саммита по Украине, который состоялся 15 марта", - говорится в сообщении госдепартамента США

В нем отмечается, что Рубио поблагодарил Лэмми за усилия по созданию "коалиции стран для содействия миру на Украине", которые предпринимает Лондон.

В конце прошлой недели британский премьер Кир Стармер в ходе переговоров с лидерами и представителями более 20 стран призвал оказывать давление на Россию и наращивать помощь Украине, в том числе военную.

В среду агентство Bloomberg, ссылаясь на Лэмми, сообщило, что Британия и Евросоюз ведут переговоры по ускорению оружейных поставок Киеву до возможных договоренностей о прекращения огня.

The Times сообщила о готовности Стармера разместить британских военных в качестве миротворцев на Украине на неограниченный срок.