Ходаренок: не все вопросы, которые обсуждали Трамп и Путин, вошли в пресс-релизы

Весь мир продолжает обсуждать итоги телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. О чем договорились главы государств и какие вопросы не вошли в пресс-релизы обеих сторон по итогам переговоров, рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Телефонный разговор Дональда Трампа и Владимира Путина продолжался почти два часа. Еще полтора часа ушло у представителей Белого дома и Кремля на подготовку пресс-релизов по итогам переговоров. Эти документы незначительно различаются в деталях, но строить на них какие-либо предположения и выводы геополитического характера явно не стоит. А такие попытки уже предпринимаются. Более того, некоторые представители американского экспертного сообщества считают, что кремлевский пресс-релиз написан лучше.

Теперь несколько слов о самом телефонном разговоре. Не приходится сомневаться, что перед общением глав государств повестку переговоров со всей возможной в этом случае тщательностью и доскональностью обсуждали рабочие группы Кремля и Белого дома.

На столе у президентов России и США наверняка лежали проекты документов по всем чувствительным вопросам, которые предполагалось затронуть в ходе разговора.

И нельзя исключать, что беседа шла примерно в следующем формате: «Так, по пунктам 3, 5, 8 у нас расхождений нет, а вот проблемы, затронутые в пункте 4, требуют дополнительной проработки и обсуждения для начала на уровне рабочих групп. И есть мнение экспертам с обеих сторон собраться в Джидде в следующее воскресенье - 23 марта».

К слову говоря, об этом уже объявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф. То есть всего через неделю намечено продолжение обсуждения самых важных вопросов в урегулировании вооруженного конфликта на Украине. Подобная скорость говорит о том, что процесс по приближению мира стремительно набирает обороты. Да и вполне возможно, что в том числе будет обсуждаться и организация личной встречи президентов США и России, поскольку не все можно результативно обсудить по телефону.

Разумеется, далеко не все вопросы, которые затрагивали в ходе вчерашних переговоров Трамп и Путин, вошли в пресс-релизы обеих сторон и были явлены граду и миру. В публичный доступ, как и обычно в таких случаях, попало не все, а весьма ограниченный и согласованный Кремлем и Белым домом объем информации.

Что могли обсуждать?

Можно предположить, что в ходе телефонного разговора обсуждались уже практические проблемы предстоящего прекращения огня, организации контроля за действиями сторон, конкретное содержание территориальных вопросов (какая территория и за кем останется), принадлежность Запорожской АЭС и ряд других вопросов.

Еще до телефонного разговора президент США заявил, что обсудит с Путиным по телефону вопросы, касающиеся территории, Запорожской АЭС и «раздела активов Украины». Вполне возможно, что значительную часть времени в ходе переговоров заняли именно эти вопросы. И не исключено, что детализация и конкретизация затронутых проблем начнется в Джидде 23 марта.

Что касается переговоров лидеров государств в целом, то это и дипломатия на самом высоком уровне, и искусство достижения компромисса, и полное понимание своих экономических, финансовых и военных возможностей.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с Трампом 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома продемонстрировал всему миру, что ни одним из перечисленных качеств он не обладает. Всего за десять минут украинский лидер пустил под откос и всю украинскую дипломатию, и свою личную репутацию.

Поэтому как серьезный переговорщик он больше высокими договаривающимися сторонами не рассматривается. А известная дипломатическая поговорка по этому поводу говорит: «Если вас нет за столом переговоров, значит, вы в меню». Так что основополагающий принцип киевских политиков «Ничего об Украине без Украины» (кстати, перепев одного из концептов польской политики давно минувших веков) несколько устарел.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

Михаил Ходаренок