Войти
Интерфакс-АВН

ЕС не будет выделять средства из оборонного фонда в 150 млрд евро на заказы компаниям США, Британии и Турции - СМИ

197
0
0
Флаги стран Евросоюза
Флаги стран Евросоюза.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Витвицкий

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС не допустит передачи заказов компаниям США, Британии и Турции из средств фонда в 150 млрд евро, предназначенного для укрепления обороны союза, пока эти государства не заключат соглашения в военной сфере с Евросоюзом, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на проект Еврокомиссии.

"Оружейные компании США, Британии и Турции не допустят к средствам фонда в 150 млрд евро, пока эти страны не заключат пакты с Брюсселем в сфере обороны и безопасности. Фонд, средства которого планируют тратить на оружие, будет доступен лишь для оборонных компаний ЕС и фирм из третьих стран, что подписали оборонные соглашения с союзом, говорится в представленном в среду предложении Еврокомиссии", - информирует издание.

Кроме того, фонд не предназначен для приобретения у третьих стран такого оружия, в отношении применения которого или отдельных его компонентов производитель может вводить ограничения. По данным FT, к таким вооружениям относится производимый в США зенитный ракетный комплекс Patriot и ряд других типов американского оружия.

Согласно планам, 65% затрат на оружие должны приходиться на ЕС, Норвегию и Украину. Также приобретать продукцию можно будет у Южной Кореи, Японии, Албании, Молдавии, Северной Македонии.

FT отмечает, что Британия энергично пыталась быть включенной в эту инициативу. Неназванный представитель британского оборонного сектора заявил изданию, что нынешнее развитие событий вызывает "серьезные опасения". По его мнению, исключение британских компаний из списка поставщиков подрывает "философию единой и объединенной в области обороны и безопасности Европы".

В то же время британские оборонные компании вроде BAE Systems и Babcock International сильно интегрированы с промышленностью таких стран ЕС как Италия и Швеция, отмечает газета.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Италия
Македония
Молдавия
Норвегия
США
Турция
Украина
Швеция
Южная Корея
Япония
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Babcock
BAE Systems
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.03 02:33
  • 2
Ответ на "ОТРК "Искандер-1000"... Как Европа готовится к российской баллистической угрозе? (Al Jazeera, Катар)"
  • 20.03 01:57
  • 1
США могут отказаться от роли главкома НАТО в Европе - СМИ
  • 20.03 01:49
  • 1
"Обмен ходами в шахматной партии": мировые СМИ о разговоре Путина и Трампа
  • 20.03 00:07
  • 8160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 18:25
  • 1
Перемирие: о чем умалчивают политики
  • 19.03 18:20
  • 27
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 16:36
  • 32
ЗРК «Тор-М2»: сбивает все, что попадает в зону поражения
  • 19.03 16:32
  • 27
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 19.03 16:20
  • 156
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 19.03 16:14
  • 19
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 19.03 16:00
  • 8
"Вампиры" против "Гераней" на Украине
  • 19.03 15:48
  • 3
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 12:44
  • 0
«Выборы 2025» – появится ли у поляков надежда?
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)