ЕС не будет выделять средства из оборонного фонда в 150 млрд евро на заказы компаниям США, Британии и Турции - СМИ

Лондон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - ЕС не допустит передачи заказов компаниям США, Британии и Турции из средств фонда в 150 млрд евро, предназначенного для укрепления обороны союза, пока эти государства не заключат соглашения в военной сфере с Евросоюзом, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на проект Еврокомиссии.

"Оружейные компании США, Британии и Турции не допустят к средствам фонда в 150 млрд евро, пока эти страны не заключат пакты с Брюсселем в сфере обороны и безопасности. Фонд, средства которого планируют тратить на оружие, будет доступен лишь для оборонных компаний ЕС и фирм из третьих стран, что подписали оборонные соглашения с союзом, говорится в представленном в среду предложении Еврокомиссии", - информирует издание.

Кроме того, фонд не предназначен для приобретения у третьих стран такого оружия, в отношении применения которого или отдельных его компонентов производитель может вводить ограничения. По данным FT, к таким вооружениям относится производимый в США зенитный ракетный комплекс Patriot и ряд других типов американского оружия.

Согласно планам, 65% затрат на оружие должны приходиться на ЕС, Норвегию и Украину. Также приобретать продукцию можно будет у Южной Кореи, Японии, Албании, Молдавии, Северной Македонии.

FT отмечает, что Британия энергично пыталась быть включенной в эту инициативу. Неназванный представитель британского оборонного сектора заявил изданию, что нынешнее развитие событий вызывает "серьезные опасения". По его мнению, исключение британских компаний из списка поставщиков подрывает "философию единой и объединенной в области обороны и безопасности Европы".

В то же время британские оборонные компании вроде BAE Systems и Babcock International сильно интегрированы с промышленностью таких стран ЕС как Италия и Швеция, отмечает газета.