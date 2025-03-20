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Интерфакс-АВН

Молодые специалисты "Швабе" разработали перспективные проекты в области оптико-электронных систем - холдинг

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Три проекта сотрудников НПО "Государственный институт прикладной оптики" (НПО ГИПО) в области создания устройств дистанционного зондирования Земли, а также проектирования оптико-электронных систем и электронной компонентной базы отмечены всероссийской молодежной премией сообщает пресс-служба холдинга "Швабе".

"Первый проект, представленный на конкурс, посвящён исследованиям и разработке новых алгоритмов для внедрения в комплексы дистанционного зондирования поверхности Земли", - сказано в сообщении, распространённом в среду.

По информации пресс-службы, в данный момент ведется работа над созданием съёмочного блока, который будет захватывать видимое излучение с поверхности Земли с помощью широкоформатных камер. Это позволит при съёмках в режиме реального времени строить трехмерные модели местности. Разработка такого блока также поможет получить информацию об особенностях рельефа и объектах на Земле, дополняя данные и улучшая эффективность мониторинга.

"Второй проект заключается в автоматизации процесса размещения элементов на печатных платах, которые являются важной частью современных оптико-электронных систем. Обычно проектирование таких плат включает в себя несколько этапов: размещение элементов, прокладка соединений и моделирование", - информирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что автор проекта предлагает сделать автоматическим процесс размещения. Использование этой новой методики, в частности, позволит сократить время, необходимое для проектирования.

"Третья научная работа касается создания устройств имитации фоно-целевой обстановки на основе микрозеркальной матрицы для испытаний авиационных оптико-электронных систем. Использование таких устройств позволит создавать модели объектов разных размеров с необходимой точностью, что сократит количество реальных испытаний, а также время и затраты на их проведение", - сказано в пресс-релизе.

Временный генеральный директор НПО ГИПО Сергей Косковский, которого цитирует пресс-служба, отмечает, что проекты, разработанные специалистами предприятия, "направлены на решение широкого спектра задач, включая совершенствование мониторинга природных ресурсов и охраны окружающей среды".

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Россия
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