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Военное обозрение

Выдерживает выстрел из РПГ-7: ВСУ якобы успешно испытали наземный беспилотник «Лють» в Курской области

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Источник изображения: topwar.ru

18 марта 2025 года Украина сделала новый шаг в интеграции наземных роботизированных систем в свои Вооруженные силы, официально приняв на вооружение наземный дрон «Лють 2.0», пишет портал Army Recognition.

Как пишут авторы статьи, разработанный для выполнения задач разведки и огневой поддержки, этот комплекс уже якобы прошел испытания в реальных боевых условиях, в частности, в Курской области.

В материале говорится, что «Лють» в доработанной версии выделяется своей универсальностью и интегрированным вооружением, включающим 7,62-мм пулемет ПКТ и набор датчиков, позволяющих обнаруживать и поражать цели как днем, так и ночью. Его компактный дизайн обеспечивает высокую мобильность, что позволяет легко транспортировать данный аппарат на военной технике, а бесшумный электродвигатель снижает акустическую заметность.

Источник изображения: topwar.ru

Кроме того, благодаря мощным аккумуляторам дрон обладает увеличенной автономностью и высокой проходимостью, что позволяет ему эффективно действовать в сложных условиях местности и при неблагоприятных погодных условиях.

Ключевым преимуществом «Люти», по мнению западных экспертов, является возможность дистанционного управления, что позволяет операторам контролировать его с безопасной позиции, минимизируя прямой контакт с противником. Это часть более широкой стратегии, направленной на сокращение присутствия солдат в зонах повышенного риска и оптимизацию использования человеческих и материальных ресурсов.

В статье говорится, что эффективность дрона была продемонстрирована во время операции подразделений ССО Украины в сентябре 2024 года близ села Волфино в Курской области. Колёсный беспилотник использовался совместно с FPV-дронами и прикрывался минометным огнем.

Источник изображения: topwar.ru

Что характерно, по данным авторов материала, несмотря на «множественные попадания» из РПГ-7 (старой советской разработки начала 60-х годов прошлого века), «Лють» успешно выполнил задачу и вернулся к операторам, подтвердив свою живучесть в реальных боевых условиях. Правда, уточняется, что беспилотной платформе потребовался серьезный ремонт после «боевого применения».

Здесь стоит отметить, что в рассказ о выживании после множественных попаданий из ручных противотанковых гранатомётов трудно поверить даже при большом желании. Впрочем, такового и нет. Автор статьи при испытаниях платформы не присутствовал, а всю информацию получил от украинцев.

Что касается озвученных характеристик. «Лють» оснащен передней ведущей подвеской и безвоздушными поворотными колесами, что повышает его проходимость на различных типах местности. Корпус защищен броней 4-го класса, обеспечивающей устойчивость к легкому стрелковому оружию и осколкам (это к теме об РПГ).

Управление системой осуществляется дистанционно через интерфейс, позволяющий одному оператору одновременно контролировать движение аппарата и работу его вооружения. Дальность связи достигает двух километров в прямой видимости, а возможность обнаружения целей – 1200 метров.

Дрон может работать автономно до 72 часов, преодолевать расстояния до 20 километров и непрерывно двигаться в течение трех часов до необходимости подзарядки. Вес системы составляет 330 кг, что делает ее довольно компактной для транспортировки.

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Страны
Украина
Продукция
РПГ-7
Проекты
БПЛА
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