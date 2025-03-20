Краснов обязал прокуроров следить за ценами на дроны и иную военную продукцию

Генпрокурор также призвал оценивать "расходование субсидий на техперевооружение оборонной сферы, защищенность стратегических предприятий от внешних угроз, а также использование потенциала наукоградов для обеспечения технологического лидерства"

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Генеральный прокурор России Игорь Краснов обязал прокуроров следить за ценами и качеством комплектующих к БПЛА и иной военной продукции.

"Важная задача - достижение технологического суверенитета. Это крайне необходимо при производстве беспилотных авиационных систем, в станкостроении и других обеспечивающих оборонную промышленность отраслях", - отметил он на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры с участием президента России Владимира Путина.

"Здесь наши основные инструменты - непрерывное надзорное сопровождение и налаженное по всей стране взаимодействие между участниками кооперации. Их применение позволяло отслеживать в режиме реального времени и незамедлительно реагировать на риски срывов выпуска военной продукции. В результате планы по поставке особо востребованных образцов вооружения и техники выполнены в установленные сроки", - констатировал он.

"Продолжая эту работу, сосредоточьте усилия на законности формирования цен на такие изделия, недопущении использования контрафактных комплектующих и их закупки у сомнительных поставщиков", - потребовал он от подчиненных прокуроров.

"Оценивайте расходование субсидий на техперевооружение оборонной сферы, защищенность стратегических предприятий от внешних угроз, а также использование потенциала наукоградов для обеспечения технологического лидерства", - добавил генпрокурор.