США пытаются успокоить европейских союзников по поводу их роли в соглашении по Украине (Bloomberg, США)

Bloomberg: США подключат Евросоюз к выполнению соглашения с Россией по Украине

Американские представители заверили европейцев, что Евросоюз станет участником будущего мирного соглашения по Украине, сообщает Bloomberg. Европе дадут поручение снять санкции, введенные ею ранее против России.

Наталья Дроздяк

Альберто Нарделли

Андреа Палачиано (Andrea Palasciano)

Должностные лица США заявили своим европейским коллегам, что Евросоюз станет участником любого мирного соглашения по Украине, поскольку одним из условий России является снятие санкций, введенных блоком. Об этом сообщили информированные источники.

По словам людей, которые на условиях анонимности согласились раскрыть содержание конфиденциальных бесед, США дали понять европейцам, что приоритетом является прекращение боевых действий, а обсуждение таких вопросов, как возможные меры безопасности для Украины, состоится позднее.

Такая мера может в какой-то степени рассеять опасения союзников, что США попытаются заключить соглашение без участия европейских лидеров, что может ослабить Украину или безопасность Европы. До сих пор президент Дональд Трамп по большей части не вовлекал Европу в свои переговоры с Украиной и Россией.

Эти страхи усилились во вторник, после телефонного разговора Трампа с Путиным. В ходе беседы Путин отклонил предложение Трампа о 30-дневном прекращении огня на Украине, согласившись лишь на прекращение атак на энергетическую инфраструктуру страны и потребовав, чтобы США и другие страны прекратили предоставлять Киеву оружие и разведывательные данные.

“Этот процесс сейчас вовсю идет, и мы надеемся, что во имя спасения человечества мы выполним свою работу!” – написал Трамп в своем посте в социальной сети Truth.

Союзники Украины ввели ряд санкций против России после начала полномасштабного конфликта в 2022 году. Эти меры коснулись как физических лиц, которые считаются близкими к российским властям, так и юридических лиц. Были также введены вторичные санкции, которые призваны усилить воздействие прямых ограничений путем наказания третьих сторон, ведущих дела с организациями, внесенными в черный список.

Представители США неоднократно заявляли союзникам, что санкции будут действовать до тех пор, пока не будет заключено соглашение, и что они готовы усилить давление на Кремль, если тот откажется от работы над соглашением, в том числе и в отношении энергетической сферы.

Представители Совета национальной безопасности США и Госдепартамента не дали комментариев на эту тему. Госсекретарь Марко Рубио затронул этот вопрос в своем выступлении перед журналистами на саммите "Большой семерки" в Шарлевуа (Квебек) на прошлой неделе.

“Европейский союз ввел серьезные санкции в отношении Российской Федерации и отдельных лиц, находящихся в России, – заявил он. – Поэтому с ними нужно будет консультироваться и их нужно вовлечь в этот процесс, и так далее. Так что давайте не будем ничего определять заранее и забегать вперед”.

После встречи с Трампом на прошлой неделе генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил телеканалу Bloomberg, что отношения с Россией должны нормализоваться, как только прекратятся боевые действия на Украине. Он также подчеркнул, что нужно сохранять давление на Москву, обеспечивая таким образом прогресс в переговорах о прекращении огня.

Однако министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил журналистам, что на данном этапе “вредно даже само рассмотрение” возможности восстановления отношений с Россией. По его словам, прежде чем это произойдет, России необходимо пойти на большое количество уступок, включая прекращение боевых действий, возвращение занятой украинской территории и выплату репараций Украине.