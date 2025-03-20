«Мы научились воевать»: депутат Гурулёв назвал пять факторов успеха операции «Поток» в Судже

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Операция ВС РФ по освобождению города Суджа в Курской области, получившая название «Поток», войдет в историю. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв. По его словам, российским командованием были выбраны оптимальные формы и способы разгрома противника.

Первое, что стоит отметить, – это подготовка войск. Второе – высокий уровень секретности операции. Противник не разгадал ни нашего замысла, ни маневра, и не имел понятия, что будет происходить. Это при наличии современных средств разведки очень дорого стоит

– перечислил Гурулёв первые две составляющих успеха операции.

В качестве третьего фактора, который повлиял на результат, он назвал нормальное материально-техническое обеспечение. Четвертым обстоятельством, приведшим к разгрому группировки противника, по мнению депутата, стало грамотно спланированное огневое поражение.

Все огневые средства дали нужный эффект

– подчеркнул депутат.

Наконец, в качестве пятого фактора успеха он назвал эффект неожиданности, который стал для противника ошеломляющим. Он подчеркнул, что операции такого рода не планируются за пять минут. На подготовку уходит минимум месяц–два.

Всё было отработано до мелочей. Каждый знал свои маневры. В войсках это называется организация взаимодействия

– констатирует парламентарий.

Подводя итог операции, Андрей Гурулёв выразил мнение, что российская армия вышла на качественно новый уровень подготовки личного состава и взаимодействия между различными родами войск.

Мы научились воевать. Мы научились выполнять задачи, и это гарантирует успех нашей армии

– резюмирует Андрей Гурулёв.