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Операция ВС РФ по освобождению города Суджа в Курской области, получившая название «Поток», войдет в историю. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Андрей Гурулёв. По его словам, российским командованием были выбраны оптимальные формы и способы разгрома противника.
– перечислил Гурулёв первые две составляющих успеха операции.
В качестве третьего фактора, который повлиял на результат, он назвал нормальное материально-техническое обеспечение. Четвертым обстоятельством, приведшим к разгрому группировки противника, по мнению депутата, стало грамотно спланированное огневое поражение.
– подчеркнул депутат.
Наконец, в качестве пятого фактора успеха он назвал эффект неожиданности, который стал для противника ошеломляющим. Он подчеркнул, что операции такого рода не планируются за пять минут. На подготовку уходит минимум месяц–два.
– констатирует парламентарий.
Подводя итог операции, Андрей Гурулёв выразил мнение, что российская армия вышла на качественно новый уровень подготовки личного состава и взаимодействия между различными родами войск.
– резюмирует Андрей Гурулёв.