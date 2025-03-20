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Военное обозрение

Польша выходит из Оттавской конвенции по запрету противопехотных мин с целью минирования границы с Россией и Белоруссией

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Источник изображения: topwar.ru

Польша приняла решение об установке противопехотных мин на границе с Россией и Белоруссией, минные поля должны стать элементом возводимых укреплений «Восточный щит». Об этом заявил замглавы Минобороны Польши Павел Бейда.

Польша приняла решение о минировании границы с Россией и Белоруссией, объяснив это угрозой национальной безопасности, якобы исходящей от Союзного государства. Для минирования будут использованы противопехотные мины в количестве более одного миллиона штук. Кроме того, Польше необходимо выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин, но за этим дело не станет, соответствующую рекомендацию польское правительство уже получило.

Это [противопехотные мины] будет одним из элементов «Восточного щита»

- заявил Бейда.

Кстати, минировать свои границы решили и прибалтийские лимитрофы, они тоже собрались выходить из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Напомним, что в начале прошлого года Польша объявила о строительстве на границе с Россией и Белоруссией так называемого «Восточного щита» — линии укреплений, которая при необходимости должна сдержать наступающие части российской и белорусской армий. Планируется, что в систему укреплений войдут две стены, противотанковые рвы, минные поля, наблюдательные вышки, различные укрепления, а также искусственные болота, которые будут заполняться водой при необходимости.

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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
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