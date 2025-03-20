"Обмен ходами в шахматной партии": мировые СМИ о разговоре Путина и Трампа

"Трамп считал, что сможет либо убедить, либо уговорить, либо перехитрить Путина. Пока ему не удалось сделать ни того, ни другого, ни третьего", "Путин останется очень удовлетворен итогом этого разговора. Пускай он не приобрел чего-то значимого, но он ничего и не потерял", "По поводу Украины. Есть старая военная поговорка: если вас нет за столом, значит, вы в меню", — размышляют медиа разных стран

США

The Washington Post: "Детали мирных инициатив отходили на второй план, если учитывать экстраординарный жест протягивания Путину Трампом оливковой ветви в виде нынешнего звонка. Путин давно оплакивает потерю Россией статуса сверхдержавы после распада Советского Союза. И ему удалось частично вернуть России эту роль, пока двое лидеров обсуждали широкий список мировых вопросов во время беседы, которая, по свидетельству Кремля, продолжалась два с половиной часа".

Politico: "Трамп до сих пор не оказал публичного давления на Путина, как это было с Зеленским. Как Трамп, так и Путин в заявлениях [по итогам разговора] выразили желание укреплять связи и сотрудничать в других сферах. Неясно, насколько обременительными окажутся для Зеленского жесткие условия Путина для соглашения о более широком прекращении огня, которые включают приостановку всей иностранной военной помощи Украине, запрет на вступление Украины в НАТО и проведение новых президентских выборов".

Foreign Policy: "Важнейший телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным во вторник позволил достичь скромного прогресса в уменьшении масштабов боевых действий между Россией и Украиной, но не обеспечил полного прекращения огня, которого добивался Трамп".

Associated Press: "Нет никаких признаков того, что Путин отказался от своих условий для потенциального мирного соглашения, которые категорически отвергаются Киевом".

Bloomberg: "Позиция России поставит Трампа перед сложным выбором: ему предстоит решить, продолжать ли поставки оружия Украине <…>. Большая часть сообщений обеих сторон была посвящена двусторонним отношениям США и России, что явно указывает на стремление Трампа и Путина укрепить связи между странами, выходящие за рамки украинского кризиса".

The Wall Street Journal: "С момента своей инаугурации Трамп в основном выбирал давление на Украину. <…> Но Украина всегда была самым слабым партнером в трехсторонних переговорах. Любые попытки заставить Россию подчиниться будут гораздо сложнее.

Россия успешно перевела свою экономику на военные рельсы, несмотря на беспрецедентные санкции со стороны США и ЕС, и перенаправила свою торговлю в сторону таких партнеров, как Китай и Индия. Сегодня Москва чувствует, что выигрывает войну, и проявляет мало склонности к переговорам. Хотя Трамп публично размышлял о введении новых санкций, он предпочитал вежливость в отношениях с Москвой.

Трампу придется идти по тонкому льду, чтобы заключить сделку по Украине, сохраняя при этом надежду на более обширное соглашение".

CNN: "Трамп считал, что сможет либо убедить, либо уговорить, либо перехитрить Путина. Пока ему не удалось сделать ни того, ни другого, ни третьего. Он явно проиграл в их первом прямом дипломатическом противостоянии".

Китай

South China Morning Post: "Трамп и его переговорщики, включая госсекретаря США Марко Рубио, сыграли центральную роль в усилиях, направленных на прекращение конфликта после более трех лет боевых действий, в значительной степени оттеснив Европейский союз. <…> Между тем лидеры ЕС по большей части были исключены из переговоров, направленных на прекращение войны на Украине. Часто подвергаясь критике со стороны чиновников администрации Трампа за поддержку опустошенной войной страны, лидеры ЕС предприняли шаги по увеличению финансовой и военной поддержки Украины, а также собственных расходов на оборону".

Великобритания

Sky News: "Путин останется очень удовлетворен итогом этого разговора. Пускай он не приобрел чего-то значимого, но он ничего и не потерял. Согласившись на прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, он дал Дональду Трампу возможность сохранить курс на сближение США и России. В последний месяц ходили разговоры о перезагрузке отношений и снятии санкций, а Путин явно не хочет ставить этот процесс под угрозу".

Канада

СВС: "По поводу Украины. Есть старая военная поговорка: если вас нет за столом, значит, вы в меню".

Германия

Berliner Zeitung: "Сейчас многое указывает на разрядку в отношениях двух держав. Для американского президента разговор стал внутриполитическим успехом. <…> Ему необходимо было постепенно добиться результатов в своей политике по достижению мира. <…> Москва снова видит себя на равных с Вашингтоном. Это важный этап для Кремля спустя более трех лет войны. ЕС стоит перед дилеммой: следует ли ему придерживаться своей жесткой позиции по отношению к России и рисковать оказаться в изоляции по отношению к США? Или же венгры и словаки ЕС добьются успеха?"

N-tv: "Для Трампа разговор, возможно, является важным этапом на пути к столь желанной Нобелевской премии мира. Это награда, к которой он стремится годами. <…> Трамп любит такие разговоры сильных мужчин, которые заканчиваются символическими сделками. Даже если при этом речь идет о будущем других сторон, которые не могут ничего возразить".

Handelsblatt: "Трамп до сих пор публично практически не оказывает никакого давления на Путина, с тем чтобы последний пошел на бóльшие уступки при достижении возможной мирной сделки с Украиной, и тем самым торпедирует многолетнюю стратегию Запада по изоляции России".

Badische Zeitung: "Путин во время телефонного разговора с Трампом согласился на 30 дней приостановить удары по украинской энергетической инфраструктуре. Согласие — это маневр, который легко прослеживается: третья зима войны миновала. Путин знал, что ему придется по какому-нибудь пункту пойти навстречу Трампу, с тем чтобы тот мог сохранить лицо. Никакая другая уступка не далась бы Путину легче, чем эта".

Франция

Les Echos: "Во вторник Дональд Трамп и Владимир Путин изобрели "полуперемирие". Другими словами, прекращение боевых действий, но ограниченное воздушными налетами на украинские и российские электростанции и объекты инфраструктуры. <…> Разговор, которого ожидали с нетерпением, завершился без крупного прорыва к настоящему соглашению о прекращении огня между Россией и Украиной".

Швейцария

Le Temps: "Очевидно, что стремление Дональда Трампа к "быстрой сделке" наталкивается на тактику затягивания времени со стороны русских. Владимир Путин выигрывает первый раунд, задавая свой темп и условия".

Бельгия

Politico: "Трамп и его разношерстная команда специальных посланников, членов семьи и президентских друзей, похоже, больше стремятся сблизиться с Россией по более широким геополитическим вопросам, чем действительно надавить на него по Украине".

BPТ (VRT): "По мнению США, мяч был на стороне русских, но Путин пока ничего с этим мячом не сделал. Сейчас он делает лишь небольшой жест, чтобы дать Трампу ощущение, что тот смог его убедить. Потому что для Путина самое главное — восстановить отношения с США".

Чехия

Аktualne: "Преимущество Путина в том, что Трамп хочет заключить соглашение по Украине. Он хочет положить конец войне, которая его не интересует, которая его раздражает и которая отвлекает его от дел, которые он считает более важными. Это дает Путину более сильную позицию на переговорах <…>".

Испания

ABC: "Разговор двух лидеров, один из самых продолжительных между президентами США и России, заложил основу для возможного соглашения по Украине без прямого участия Киева".

Греция

Proto Thema: "Россия так и не приняла американо-украинское соглашение о 30-дневном всеобщем перемирии "на суше, в воздухе и на море". <…> Заявления из Вашингтона и Москвы схожи в том, что они отсылают к новым дискуссиям в ближайшем будущем. Москва, похоже, не испытывает давления со стороны США. Нет ни малейшего упоминания об условиях и ультиматумах Трампа, и становится довольно ясно, что для президента США важнее цель, чем процесс".

Япония

Kyodo News: "Путин, судя по всему, согласился на частичное прекращение огня для того, чтобы поддержать свои отношения с Трампом".

Asahi shimbun: "Для Украины удары по нефтеперерабатывающим объектам РФ — одна из немногих возможностей снизить доходы российской стороны, поэтому частичное прекращения огня на практике сыграет на руку России".

Nikkei: "Опубликованные сторонами по итогам телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным заявления содержат некоторые разночтения, включая формулировки, касающиеся "объектов энергетической инфраструктуры". Это создает пространство для интерпретации того, какие цели остаются допустимыми для ударов, что может стать причиной разногласий, когда дело дойдет до реальной имплементации договоренностей, даже если Россия и Украина придут к согласию по этой теме".

Yomiuri: "Путин выразил благодарность Трампу за посредничество в вопросе прекращения боевых действий и подчеркнул положительный настрой по этой теме, однако не принял предложения о полной и немедленной остановке огня на 30 дней, о чем договорились США и Украина. Судя по всему, он уверен в том, что российская армия в настоящее время имеет преимущество и нет необходимости торопиться с прекращением огня".

Республика Корея

Yonhap: "Для некоторых оптимистов перспектива совместной работы Трампа и Путина в интересах ядерного нераспространения порождает осторожную надежду, что это приведет к диалогу о поиске решения северокорейской ядерной головоломки. Время покажет, смогут ли лидеры этих стран работать вместе над этой проблемой, учитывая бездну сложных вызовов, стоящих перед Трампом в его стремлении договориться в качестве посредника о конце затянувшейся войны на Украине".

Hankyoreh: "Прекращение ударов по энергетическим объектам выгодно Украине, поскольку она сталкивалась с проблемами из-за постоянных российских ударов по энергетическим сетям на протяжении нескольких лет. <…> США заявили об "объектах энергетики и инфраструктуры", Россия — об "объектах энергетической инфраструктуры", поэтому могут быть различия в интерпретации договоренностей".

Турция

Medyascope: "Хотя дипломатический процесс и набрал обороты после переговоров Трампа и Путина, существуют серьезные препятствия на пути к полному прекращению войны. В то время как Россия не желает начинать полноценные переговоры без отказа от своих территориальных претензий, Украина подчеркивает, что не пойдет на компромисс в отношении своей территориальной целостности. Любопытно, как стороны будут разрабатывать план реализации режима прекращения ударов по объектам энергетики и инфраструктуры и как будут развиваться договоренности в контексте возможного прекращения огня в Черном море".

Daily sabah: "Глава Кремля пока отреагировал осторожно на предложение США о 30-дневном прекращении огня, которое Вашингтон согласовал с Киевом в Саудовской Аравии. Нынешний телефонный разговор <...> оживил диалог [США] с Россией, положив конец длительному периоду дипломатического молчания между Вашингтоном и Москвой при администрации Байдена. Предшественник Трампа стремился изолировать Россию на мировой арене <...>. Трамп, напротив, придерживается более примирительного подхода, повторяя те же усилия по налаживанию более тесных связей с Путиным, которые он прилагал во время своего первого срока".

Milliyet: "Вчера состоялся телефонный разговор, исхода которого ждал весь мир. Идет обмен ходами в шахматной партии. У шахматной доски находятся два лица: один из них — президент США Трамп, другой — президент России Путин. На первый взгляд, эти два человека имеют схожие мотивы. Сейчас шахматная партия между ними кажется равной. <...> Но было бы неправильно сказать, что ее исход очевиден и Путин легко ее выиграет. Трамп обладает способностью нажимать на все кнопки одновременно, чтобы выиграть игру. Если он зайдет в тупик, то может объявить Европу, которую он сегодня исключил из процессов, своим "самым великолепным" союзником в борьбе с Россией. Для нас неважно, кто победит, потому что мы живем во время, когда сила важнее всех человеческих и гражданских ценностей".

Египет

Sada al-Balad: "Телефонный разговор между президентами РФ и США — это шаг на пути к восстановлению двусторонних отношений между странами, от которых сейчас зависит окончание войны на Украине, и к возрождению утерянного доверия между Москвой и Вашингтоном. Что же касается самой Украины, то она, скорее всего, не присоединится к НАТО ни в ближайшем будущем, ни когда-либо впоследствии, поскольку ее нейтральный статус крайне важен для России".

Катар

Al Jazeera: "Москва настаивает на гарантиях того, что Украина не воспользуется перемирием для мобилизации и перевооружения. Этот вопрос остается камнем преткновения для Владимира Путина. Пока неясно, удалось ли ему получить эти гарантии в разговоре с Трампом. Однако Кремль четко дал понять, что это является необходимым условием для любого долгосрочного мирного урегулирования. В целом ситуация начинает сдвигаться с мертвой точки, но будет ли этот импульс сохранен на предстоящих переговорах — покажет время".

Нигерия

Daily Post: "Телефонный разговор президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным можно рассматривать как очень удачный и позитивный. Он способен в скором времени привести к полному прекращению огня и окончанию этой жуткой войны. Ведь были оговорены многие условия достижения прочного мира. Есть надежда, что теперь мирный процесс будет действительно запущен и пойдет уверенно. Все будет зависеть от того, будет ли Украина перевооружаться и проводить мобилизацию".

Нигер

Journal du Niger: "Сегодня на горизонте наметился широкий дипломатический прорыв как результат переговоров президента Дональда Трампа со своим коллегой Владимиром Путиным. Они неожиданно пришли к согласию по заключению мира. Эта долгая и дорогостоящая война на Украине обескровливает участвующие в ней страны. Она поглотила огромные ресурсы вопреки законным устремлениям их народов. Возможное соглашение (по прекращению огня — прим. ТАСС) призвано постепенно снизить напряженность, сначала сохранить жизненно важные артерии украинского и российского обществ, облегчить страдания, а затем добиться взаимного доверия, что станет необходимым условием для будущих переговоров. Схожесть взглядов Трампа и Путина дает им возможность добиться ограничения распространения стратегических вооружений, предотвратить появление новых угроз".