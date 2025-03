От нюансов — к миру? Чем показателен разговор Путина и Трампа - Мнения ТАСС

Андрей Суржанский — о том, какие итоги можно сделать из беседы глав России и США

Два с половиной часа — так долго по телефону лидеры двух великих держав, наверное, раньше никогда не общались. Этот диалог заранее окрестили судьбоносным, и мир ждал, в какую именно сторону понесется его судьба. Судя по первой реакции с обеих сторон, скорее в плюс.

Осмысление сказанного

Главной тактической интригой, стоявшей на кону, было американское предложение о немедленном 30-дневном перемирии на фронте. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в целом поддерживает идею, но есть нюансы, и важным итогом беседы стало то, что стороны договорились по этим нюансам работать.

Изначально американский лидер Дональд Трамп планировал после разговора дать пресс-конференцию, однако Белый дом информировал СМИ, что представит письменный отчет. А охочий обычно до первой сиюминутной реакции Трамп ограничился лишь лаконичной, но более чем оптимистичной записью в соцсети. То есть между привычным выплеском реакции вовне и паузой на осмысление происшедшего американский президент выбрал второе.

Правда, вскоре глава администрации все же дал интервью телеканалу Fox News, в котором назвал свой разговор с Путиным замечательным. Трамп подтвердил, что США хотят улучшения отношений с Россией и заинтересованы в налаживании масштабной двусторонней торговли, в том числе в приобретении у нее редкоземельных металлов.

Свое заявление — кстати, на мой взгляд, более пространное, чем обычно в таких случаях, — распространил и Кремль.

Мировые СМИ следили за ходом беседы в режиме возбужденного тайминга, отсчитывая рекордные минуты. Британский телеканал GB News и австрийское издание Kronen Zeitung назвали разговор Трампа и Путина "одним из самых важных на планете".

А в РФ все охотно отметили, что он прошел в День воссоединения Крыма с Россией.

Отказ от ударов по энергообъектам

Важный пункт, который может стать первым шагом в направлении урегулирования, — взаимный отказ сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. С этим предложением выступил Трамп, и Путин положительно откликнулся на инициативу американского лидера, тут же отдав российским военным соответствующую команду. Американские СМИ отмечают, что отказ от атак на энергообъекты может быть выгоден и Москве, и Киеву.

Президент РФ также поддержал идею Трампа по безопасности судоходства в акватории Черного моря. Еще одна договоренность — обмен военнопленными по формуле 175 на 175 и возврат на Украину 23 тяжело раненных военных. Наконец, как сообщила пресс-служба Кремля, лидеры подтвердили намерение продолжить усилия по достижению украинского урегулирования в двустороннем режиме. С этой целью создаются российская и американская экспертные группы.

Позиции сторон

Согласно заявлению Белого дома, оба лидера согласились с тем, что конфликт на Украине должен завершиться прочным миром. Как указали в Кремле, Путин в разговоре подтвердил принципиальную приверженность мирному разрешению украинского конфликта, которое будет носить устойчивый и долгосрочный характер. Глава государства вновь подчеркнул, что пути урегулирования должны учитывать "безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности". Так что никаких сомнений в том, что Москва твердо стоит на своем, думаю, и у Трампа не осталось. Судя по его записи в соцсети Truth Social, его это ничуть не встревожило.

При этом, что же касается все той же нашумевшей инициативы о введении 30-дневного перемирия, Путин подробнее раскрыл собеседнику те самые нюансы: оно невозможно без контроля за прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, без остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ. Ключевым же условием для недопущения эскалации конфликта должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.

По первым отчетам с обеих сторон можно сделать вывод, что лидеры согласились, что миру нужен прочный мир, а не перемирие ради самого перемирия. Тем более что Киев уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности.

К нормализации отношений

Путин и Трамп — и это отдельная, уже стратегическая тема — подчеркнули необходимость улучшения двусторонних отношений между США и Россией. Восстановление российско-американских связей имело бы огромные плюсы, вдохновенно подчеркнул Белый дом. По его оценке, "это включает колоссальные экономические сделки и геополитическую стабильность, когда будет достигнут мир" на Украине.

В своем отчете о беседе американская сторона сообщила, что, помимо всего прочего, лидеры обсудили прекращение распространения стратегических вооружений, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую тему. Трампу явно очень нужна поддержка Москвы в вопросе иранской ядерной программы, учитывая наши традиционно добрые отношения с Тегераном.

Трамп за ВСУ больше не просит

Есть еще один показательный момент. Владимир Путин обратил внимание на "варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области". О чем на днях глава России говорил и на пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. При этом он откликнулся на просьбу Трампа сохранить жизнь окруженным в Курской области украинским военнослужащим и сказал, что "российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение". Но для этого соответствующий приказ должно отдать военно-политическое руководство в Киеве. Пока такого приказа никто не слышал. Иной просьбы со стороны Трампа, судя по всему, не последовало, в заявлении Белого дома эта тема также не присутствует. Вывод очевиден.

Территориальный вопрос за скобками?

Наблюдатели в США обращают внимание на то, что в заявлениях Белого дома и Кремля не упоминается территориальный вопрос, то есть по какой линии пройдет размежевание. "Нежелание администрации Трампа обсуждать детали, в том числе любые дискуссии, которые могли быть между обоими лидерами по поводу территориальных уступок, которых добиваются от Зеленского ради прекращения боевых действий, может быть направлено на то, чтобы сохранить максимальную гибкость в переговорной комнате. Но это также может отражать желание избежать еще одной открытой конфронтации с [Владимиром] Зеленским", — пишет The New York Times.

Американские СМИ по-разному оценивают итоги беседы и в зависимости от своих идеологических установок решают, стакан наполовину пуст или все же наполовину полон. Например, по мнению газеты The Washington Post, Путин фактически отверг предложение США о 30-дневном прекращении огня. А вот та же The New York Times считает, что президент России впервые согласился на частичное прекращение огня, которое остановит удары по энергетической инфраструктуре, если Украина сделает то же самое. При этом, правда, издание добавляет, что российский лидер пока не пошел на более широкое прекращение боевых действий, которое предлагали официальные лица США и Украины.

Спортивная дипломатия

Интересным нюансом стало то, что во время беседы Владимир Путин предложил организовать в США и России матчи между игроками американской Национальной и российской Континентальной хоккейной лиг. Такой шаг, несомненно, способствовал бы укреплению связей между двумя странами. Многие россияне старшего поколения еще помнят суперсерии между командами СССР и НХЛ. "Дональд Трамп поддержал идею…" — говорится в сообщении Кремля.

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов считает, что Дональд Трамп сам должен взять в руки клюшку, чтобы попробовать научиться играть в хоккей. Насколько известно, американский лидер неплохо владеет инструментарием для гольфа, но и хоккей тоже ценит. Он не раз высоко отзывался о российском хоккеисте Александре Овечкине, выступающем за клуб "Вашингтон".

Судя по заявлениям Кремля и Белого дома, можно сделать пока вывод, что стороны остались довольны итогами беседы. Трамп указал, что стороны нацелены на то, чтобы "быстро работать над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением этой ужасной войны между Россией и Украиной". Заявление Трампа отражает понимание того, что достижение мира за 24 часа невозможно: быстро такие дела не делаются, а спешка может лишь навредить.

Европа, сколачивающая "коалицию желающих" для отправки миротворцев на Украину, отреагировала сверхосторожно: вроде бы в поддержку, но явно с увесистыми камнями за пазухой. Лондон, Париж и Берлин похвалили действия Трампа, однако при этом высказались за продолжение военной поддержки Киева.

Кстати, в том же интервью телеканалу Fox News Трамп утверждал, что не обсуждал в телефонном разговоре с Путиным вопрос о военной помощи Украине со стороны Запада.

Если использовать хоккейную терминологию, место европейцев, пытающихся вклиниться в переговорный процесс, пока на скамейке запасных, если не штрафников. И позволят ли им выйти на площадку, решит старший тренер.

Андрей Суржанский

Обозреватель Аналитического центра ТАСС