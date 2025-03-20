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ЦАМТО

Бундестаг принял поправки о расходах на оборону

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Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

ЦАМТО, 19 марта. Парламент Германии (бундестаг) большинством голосов принял поправки в конституцию страны, благодаря которым новое правительство получило возможность значительно увеличить государственные заимствования для финансирования растущих расходов на оборону.

Как передает "РИА Новости", в настоящее время в конституции Германии закреплено ограничение на возможность правительства брать новые заимствования (так называемый "долговой тормоз").

В результате поименного голосования за принятие реформ по обходу данных ограничений проголосовали 513 депутатов немецкого парламента, против – 207, никто не воздержался, заявила председатель парламента Бербель Бас. Голосование и предшествовавшие ему дебаты транслировалось на сайте немецкого парламента. Для принятия реформ требовалось минимум 450 голосов из 736. Далее законопроект будет внесен на согласование в бундесрат.

За финальное чтение и поименное голосование о принятии реформ в бундестаге ранее проголосовали фракции "СДПГ", "Зеленых", блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Парламентская группа "Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость" (ССВ), АдГ и "Левые" выступили против.

При этом альтернативную инициативу по увеличению финансирования вооруженных сил страны от свободных демократов (СвДП) и их же инициативу об отмене чтений по увеличению госдолга ранее большинством голосов отклонили.

Ранее конституционный суд ФРГ отклонил ряд жалоб оппозиционных партий на планы принятия данных поправок в конституцию ФРГ.

Инициатива о реформе "долгового тормоза" возникла в ходе предварительных консультаций по созданию правящей коалиции между блоком Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и социал-демократами (СДПГ), отмечает "РИА Новости".

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Германия
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