Состоялся спуск на воду второй ДЭПЛ класса "Хангор" для ВМС Пакистана

ЦАМТО, 19 марта. На верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group Company Ltd в Ухане (Китай) состоялась церемония спуска на воду второй ДЭПЛ класса "Хангор" ("Тип-039B"), предназначенной для ВМС Пакистана.

Как сообщило командование пакистанского флота, ДЭПЛ получит наименование "Шушук" (Shushuk).

В мероприятии, состоявшемся 13 марта, приняли участие заместитель начальника штаба ВМС Пакистана вице-адмирал Оваис Ахмед Билграми, представители китайских компаний China Shipbuilding & Offshore International Company (CSOC), Wuchang Shipbuilding Industry Group Company Ltd, другие высокопоставленные лица.

Выступая на церемонии, заместитель начальника штаба ВМС Пакистана подчеркнул, что подводные лодки класса "Хангор" будут играть ключевую роль в поддержании баланса сил в регионе. Он выразил удовлетворение ходом проекта и указал, что "проект добавит новое измерение проверенной временем дружбе между Пакистаном и Китаем".

Как сообщал ЦАМТО, закупка подлодок для ВМС Пакистана была согласована в апреле 2015 года по итогам визита в страну председателя КНР Си Цзиньпина.

В июле 2015 года представители Пакистана и Китая достигли договоренности о заключении контракта на поставку 8 подводных лодок для пакистанского флота, стоимость которых оценивается в 5 млрд. долл. В соответствии с соглашением, четыре подлодки должны быть построены на верфи Wuchang Shipbuilding Industry Group (WSIG) в Китае и переданы ВМС Пакистана в 2022-2023 годах. Оставшиеся четыре ДЭПЛ будут построены после передачи технологий в Пакистане на предприятии Karachi Shipyard & Engineering Works Ltd (KS&EW) и поставлены ВМС Пакистана к 2028 году. В настоящее время программа существенно отстает от графика.

Спуск на воду головной подлодки серии, строящейся в Китае, состоялся в апреле 2024 года.

Церемония резки стали для строительств подводной лодки "Тасним", которая является пятой ДЭПЛ класса "Хангор" и первым кораблем пакистанской постройки, была проведена на предприятии KS&EW в Пакистане в декабре 2021 года. Закладка киля ДЭПЛ состоялась 26 декабря 2022 года. В феврале 2024 года KS&EW заложила киль шестой подлодки серии и второй пакистанской постройки.

Подводные лодки класса "Хангор" являются экспортным вариантом ДЭПЛ класса "Тип-039A/041" "Юань". Согласно данным пакистанского оборонного блога Quwa, длина ДЭПЛ класса "Хангор" составит 76 м, ширина – 8,4 м, водоизмещение – 2800 т. ВМС Пакистана не раскрывают информацию о точных характеристиках, силовой установке, оборудовании и системах вооружения, установленных на подводных лодках серии.