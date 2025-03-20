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Интерфакс-АВН

Лондон и Брюссель обсуждают возможности наращивания поставок оружия Киеву - СМИ

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Флаги Евросоюза. Архивное фото
Флаги Евросоюза. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Великобритания и Евросоюз ведут переговоры по ускорению оружейных поставок Украине до возможных договоренностей о прекращения огня, сообщает Bloomberg, ссылаясь на британского министра иностранных дел Дэвида Лэмми.

"Конечно, мы намерены поставить Украину в максимально сильную позицию в военном и экономическом плане (...)", - сообщил Лэмми агентству.

Министр пояснил, что вопросы увеличения Киеву военной помощи он обсуждал с главой дипломатии ЕС Каей Каллас на встрече в Лондоне во вторник.

По его словам, эта идея также выдвигалась на встрече министров иностранных дел стран "большой семерки" в Канаде на прошлой неделе.

Bloomberg обращает внимание, что данное заявление глава британского МИД сделал до окончания телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник высокопоставленный европейский чиновник сообщил журналистам в Брюсселе, что инициатива Каллас о дополнительной военной помощи Украине в 2025 году полностью рассчитана на добровольное участие в ней.

Ранее Каллас, выступая на пресс-конференции в Брюсселе после заседания Совета ЕС по иностранным делам, заявила, что ее инициатива по дополнительному вооружению Украины получила широкую поддержку глав МИД стран Евросоюза, но дискуссии продолжаются.

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