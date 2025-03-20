Трамп заявил о преимуществе России в связи с окружением 2,5 тыс. солдат ВСУ

Президент США также назвал замечательным разговор с российским лидером Владимиром Путиным

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у России есть преимущество, поскольку ВС РФ окружили около 2,5 тыс. солдат ВСУ. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News, комментируя разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

"Я думаю, у нас был замечательный разговор, он длился почти два часа. Мы говорили о многих вещах и стремились к миру, - сказал он. - У России есть преимущество. Как вы знаете, они окружили около 2 500 [украинских] солдат".

Путин и Трамп 18 марта обсудили по телефону ситуацию на Украине, условия предотвращения эскалации и часть международных тем. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президент РФ согласился с предложением собеседника о взаимном отказе сторон украинского конфликта от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Согласно сообщению Белого дома, стороны также договорились начать технические переговоры о введении режима "прекращения огня на Черном море, полном прекращении огня и постоянном мире". Ключевым условием для работы по урегулированию конфликта должно стать "полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву", подчеркнули в Кремле.