infoBRICS: Армения неуклонно движется в сторону ЕС и НАТО

Армения все чаще высказывается о своем желании броситься в объятия Запада, пишет infoBRICS. В поисках выгоды Ереван рискует потерять исторического союзника в лице Москвы и столкнуться с новыми угрозами. Быть на стороне России, а не дрейфовать в сторону ЕС — вот что необходимо для успешного будущего.

Уриэль Араужо

В последние годы Армения неуклонно движется в сторону Европейского союза (ЕС) и НАТО, что вызывает недоумение в регионе, где долгое время сохранялось хрупкое геополитическое равновесие. В начале этого года министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян подписал хартию о стратегическом партнерстве с бывшим госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Премьер-министр Армении Никола Пашинян заявляет о намерении добиваться вступления страны в ЕС и дистанцироваться от пророссийской "Организации Договора о коллективной безопасности" (ОДКБ). Между тем, по другую сторону границы, Азербайджан усилил критику в адрес России после трагического инцидента с самолетом "Азербайджанских авиалиний", произошедшего в декабре 2024 года, в котором некоторые обвиняют российские системы ПВО.

В декабре 2024 года Баку заявил, что Москва несет ответственность за крушение самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", в результате которого погибло 38 человек после того, как самолет отклонился от курса и был сбит недалеко от Грозного. Некоторые, в том числе азербайджанские чиновники, отмечают, что катастрофа была вызвана работой российской системы ПВО, ссылаясь на близость самолета к зоне боевых действий и сообщения об активности украинских беспилотников, которые могли вызвать подобную реакцию.

Стремление Азербайджана найти виновника вполне объяснимо, но этот инцидент также отражает хаос в регионе, оказавшемся втянутым в украинский конфликт, где нелегко определить виновных, не подвергая себя риску эскалации. Однако следует отметить, что несмотря на негодование и обвинения Баку, он сохраняет сбалансированные отношения как с Россией, так и с Турцией и Западом.

Эти события происходят в неспокойные времена для Южного Кавказа. Дрейф Армении в сторону Запада может не принести безопасность и процветание, на которые надеются ее лидеры, а наоборот, подорвать ее стратегические интересы.

Армения разочаровалась в России по нескольким причинам (обоснованным и не очень), которые ловко используются прозападными элитами. Например, разочарование Армении в России во многом связано с потерей Нагорного Карабаха в 2023 году — поражением, которое многие в Ереване связывают с якобы бездействием Москвы, несмотря на присутствие российских миротворцев. Однако реальность не столь однозначна.

Роль России заключалась в наблюдении за прекращением огня, а не в военном вмешательстве — мандат, ограниченный соглашением о перемирии от 2020 года и ее собственными стратегическими расчетами на фоне конфликта на Украине. Подавляющее военное преимущество Азербайджана, подкрепленное турецкими беспилотниками и годами подготовки (плюс поддержка Израиля) превосходило любой реалистичный ответ России, кроме полномасштабного конфликта, ввязываться в который у Москвы не было никакого желания.

Поворот на Запад — символом которого является новая хартия стратегического партнерства с Соединенными Штатами, подписанная в январе 2025 года, и растущее взаимодействие с ЕС — кажется некоторым естественным противовесом. Но является ли этот поворот прагматичным шагом или авантюрой, которая игнорирует уникальное положение Армении?

Южный Кавказ — это перекресток конкурирующих держав: Россия на севере, Турция и Азербайджан на востоке и западе, Иран на юге. Для Армении — маленькой страны, не имеющей выхода к морю с впечатляющей историей конфликтов — выживание часто зависело от умения лавировать между сильными странами, а не от "выбора стороны". Вступление в НАТО и ЕС рискует оттолкнуть не только Россию — крупного экономического и военного игрока в регионе и исторического партнера — но и Иран, соседа, имеющего свои собственные сложные отношения с Арменией. Тегеран исторически рассматривает Ереван как буфер против турецкого и азербайджанского влияния; присоединение Армении к НАТО может усилить напряжённость в регионе, в результате чего Ереван окажется в еще большей изоляции.

Более того, обещания Запада сопровождаются определенными оговорками. Членство в НАТО, даже если оно будет достигнуто, скорее всего, вовлечет Армению в более масштабные конфликты — например, в украинский кризис или напряженность на Чёрном море — далекие от ее насущных проблем. Экономические стимулы ЕС, хотя и привлекательные, могут вступить в противоречие с глубокими торговыми связями Армении с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС), где Россия является ключевым игроком. Разрыв этих связей может дестабилизировать армянскую экономику, и без того пострадавшую от конфликтов и перемещений. Поддержка Запада также оказалась непостоянной: посмотрите на Грузию, чье стремление вступить в ЕС обернулось массовыми беспорядками и вялой поддержкой со стороны Брюсселя.

Вся история с Украиной сама по себе должна стать уроком для тех, кто считает Запад во главе с США надежным союзником. Достаточно просто взглянуть на Зеленского.

Теперь сравните это с подходом Азербайджана. Баку громко критикует Москву из-за вышеупомянутой авиакатастрофы, в которой погибли 38 человек. Азербайджан ставит под сомнение то, как Россия распоряжается своим воздушным пространством во время конфликта на Украине: президент Ильхам Алиев потребовал от России полного признания ответственности, что некоторые расценили как сигнал о готовности бросить вызов могущественному соседу.

Однако Азербайджан не бросился в объятия Запада. Напротив, он по-прежнему придерживается прагматичной позиции, балансируя между Россией, Турцией и Западом, чтобы получать максимальную выгоду. Многовекторная политика укрепила позиции Азербайджана после Нагорного Карабаха, позволив ему заявить о себе, не сжигая мостов.

Армения могла бы извлечь из этого урок. Неприсоединение или многовекторность — это не нейтралитет ради него самого, а гибкость. Развивая отношения с Россией, Ираном и другими игроками наряду с избирательным участием Запада, Армения могла бы проложить более устойчивый путь. Отказ от такого исторического партнера и великой державы, как Россия, абсолютно неосуществим. Запад также не следует рассматривать как панацею — его нарративы и пропаганда обычно выставляют Россию "абсолютным злом" и молчат о его собственном "послужном списке".

В ключевые моменты Россия оказывалась ценным союзником для Армении. В 1990-х годах Москва оказала важнейшую военную поддержку во время Первой карабахской войны, что помогло Армении добиться первых успехов. Совсем недавно, в 2020 году, прекращение огня при посредничестве России остановило продвижение Азербайджана, сохранив жизни и территории армян в трудную минуту. В экономическом плане Москва остается "спасательным кругом" для Еревана. Она предоставляет Армении доступ к ЕАЭС и стабильный поток денежных переводов от армянских рабочих в России.

Привлекательность НАТО и ЕС достаточно очевидна: гарантии безопасности, экономическая помощь, чувство принадлежности к "демократическому миру". Но для Армении, расположенной в нестабильном регионе, издержки от присоединения могут перевесить предполагаемые выгоды. Ошибочный шаг в сторону Запада может оттолкнуть местных игроков и воодушевить Азербайджан, который уже доказал свое военное превосходство. Вместо поворота на Запад Армении нужно проводить многовекторную политику.

Горькая правда состоит в том, что Кавказ не вознаграждает жесткие альянсы. Как показывает размолвка Азербайджана с Россией, даже близкие партнеры (каким бы сложным это партнерство ни было) могут конфликтовать без разрыва отношений. Будущее Армении заключается не в выборе стороны, а в освоении искусства балансирования. За пределами сформировавшегося менталитета холодной войны, зарождающийся многополярный мир предполагает неприсоединение и многостороннее сотрудничество, как показал Глобальный Юг.