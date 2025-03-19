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ТАСС

Обмен пленными с Киевом и отказ от ударов по энергообъектам. Итоги беседы Путина и Трампа

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© Гавриил Григоров/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ ТАСС.
Источник изображения: © Гавриил Григоров/ ТАСС

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели разговор, в ходе которого обсудили вопрос о 30-дневном прекращении огня на Украине, условия для недопущения эскалации и ряд международных тем, сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин согласился с предложением американского лидера о взаимном отказе сторон конфликта на Украине от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.

ТАСС собрал ключевое по итогам разговора лидеров РФ и США.

Отказ от ударов по энергетической инфраструктуре

  • Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры, в ответ Владимир Путин "положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду".
  • Также конструктивно президент РФ отреагировал на высказанную Трампом идею, касающуюся безопасности судоходства в акватории Черного моря: "Условлено начать переговоры для дополнительной проработки конкретных деталей такой договоренности".

Недоговороспособность Киева и контроль за линией боевого соприкосновения

  • В контексте инициативы о введении 30-дневного перемирия российская сторона обозначила ряд моментов, касающихся обеспечения "контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ".
  • Также были отмечены риски, связанные с недоговороспособностью Киева, "который уже неоднократно саботировал и нарушал достигнутые договоренности".

Условия для работы по разрешению конфликта

  • Ключевыми условиями для работы по разрешению конфликта "должны стать полное прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

ВСУ в Курской области

  • В разговоре было обращено внимание американской стороны на "варварские преступления террористического характера, совершенные украинскими боевиками против гражданского населения Курской области".
  • В связи с просьбой Трампа сохранить жизни окруженным в Курской области украинским военнослужащим Путин подтвердил, что "российская сторона готова руководствоваться соображениями гуманитарного характера и в случае сдачи в плен гарантирует солдатам ВСУ жизнь и достойное обращение".

Обмен пленными

  • Путин сообщил, что 19 марта между российской и украинской сторонами будет осуществлен обмен пленными - 175 на 175 человек. Также "в качестве жеста доброй воли" будут переданы 23 тяжелораненых украинских военнослужащих, находящихся на лечении в российских медицинских учреждениях.

Приверженность мирному урегулированию

  • Путин и Трамп подтвердили "принципиальную приверженность мирному разрешению конфликта". "Президент России заявил о готовности к совместной с американскими партнерами тщательной проработке возможных путей урегулирования, которое должно носить комплексный, устойчивый и долгосрочный характер. И, конечно, учитывать безусловную необходимость устранения первопричин кризиса, законные интересы России в области безопасности".
  • Лидеры РФ и США также подтвердили намерение продолжать усилия по достижению урегулирования в двустороннем режиме, в том числе с учетом "вышеупомянутых предложений президента США": "С этой целью создаются российская и американская экспертные группы".

Вопросы международной повестки

  • Президенты РФ и США обсудили ряд других вопросов международной повестки, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке и в Красном море, также будут приняты "совместные усилия в целях стабилизации обстановки в кризисных точках, налаживания взаимодействия в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности".
  • Эти шаги будут "способствовать оздоровлению общей атмосферы российско-американских отношений". Один из ее примеров - солидарное голосование в ООН по резолюции в отношении украинского конфликта.
  • Также был рассмотрен широкий спектр направлений для налаживания взаимодействия: "Обсужден ряд идей, идущих в направлении развития в перспективе взаимовыгодного сотрудничества в экономике и энергетике".

Хоккейные матчи

  • Трамп поддержал идею Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками, выступающими в НХЛ и КХЛ.

 

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