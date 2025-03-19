Путин согласился на идею взаимного отказа на 30 дней от ударов по энергетике

Президент РФ дал соответствующую команду российским военным

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по объектам энергетики и дал соответствующую команду российским военным.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора лидеров.

"В ходе беседы Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе сторон конфликта от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду", - говорится в сообщении.