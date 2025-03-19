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Вестник Мордовии

Русский Т-72 на СВО - с активной защитой и истерика украинских "экспертов"

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал "Уголок Ситха"

У украинских "экспертов" и прочих "клоунов", работающих на деньги пропагандистских структур киевского режима, настоящая истерика - на линии боевого соприкосновения замечены танки Т-72Б3М с комплексами активной защиты. Фотография такой модернизированной машины размещена в телеграм-канале "Уголок Ситха".

Эти "знатоки" бронетехники, которые годами поливали грязью продукцию русской оборонки, по команде своих кураторов начали размещать тексты, в которых стараются успокоить боевиков ВСУ, объясняя, что мол ничего такого не происходит.

Им поставлена задача заболтать это достижение нашего ВПК. До нас только Израиль, сумел опробовать в реальной боевой обстановке такие системы противодействия противотанковым боеприпасам. В странах НАТО пока лишь в планах массовое производство КАЗ, хотя наверняка в ближайшее время они появятся на новых западных танках, колесных и гусеничных боевых машинах пехоты и другой бронетехнике.

У нас же такие изделия пройдут апробацию в реальных боевых условиях. Известно, что их уже установили на Т-72Б3М, а также на Т-90М. Не исключено, что мы увидим этот комплекс и на других образцах. Несомненно эта разработка является большим достижением, с чем и хочется поздравить наших конструкторов и работников оборонной промышленности.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Проекты
NATO
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