Мерц решил влезть в долги ради перевооружения Германии — какой ценой? - Мнения ТАСС

Вячеслав Филиппов — о том, зачем новый канцлер отпускает долговой тормоз, готова ли ФРГ вернуться к российскому газу и чем это все грозит стране и миру

Сегодняшнее решение в Германии уже называют началом новой эры. Бундестаг (парламент ФРГ) проголосовал за внесение в основной закон поправок, которые позволят ослабить так называемый долговой тормоз — правило, запрещающее тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. Это делается для финансирования растущих расходов на оборону и создания специального инфраструктурного фонда общим объемом €500 млрд. В целом же отмена долгового тормоза позволит властям потратить на оборону и инфраструктуру огромную сумму — эксперты говорят о цифре в €1–1,5 трлн.

Пожалуй, самое странное в ситуации вокруг принятия финансового пакета то, что писать новую главу в истории страны взялся парламент, который через неделю уже сам станет историей. Как же так получилось?

Сколько и на что потечет

По итогам поименного голосования поправки поддержали 513 депутатов, против выступили 207, воздержавшихся не было. Для одобрения изменений необходимо было достигнуть парламентского большинства в две трети — то есть 489 голосов. Всего было подано 720 голосов.

Из €1–1,5 трлн примерно €500 млрд пойдут на усиление Бундесвера, гражданскую оборону и помощь Украине; примерно столько же в ближайшие 12 лет будут направлены на модернизацию объектов инфраструктуры и еще €100 млрд — на достижение климатической нейтральности.

Как известно, Германии отводится роль основного логистического хаба НАТО на случай массовой переброски войск альянса на восток. Если так посмотреть, то модернизацию определенных объектов инфраструктуры — например, дорог, мостов и трубопроводов — тоже можно отнести к "околооборонным" мерам. Так, в феврале журнал Der Spiegel писал, что НАТО планирует расширить уже имеющуюся со времен холодной войны в Германии трубопроводную инфраструктуру из федеральной земли Нижняя Саксония в Польшу и из Баварии в Чехию, чтобы можно было быстро снабжать силы НАТО керосином и дизелем в случае возможного конфликта с Россией.

Что на кону

В Германии 23 февраля прошли досрочные парламентские выборы, после которых консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) начали переговоры о формировании правящей коалиции. При этом еще до выборов было ясно, что будущее правительство ФРГ неизбежно столкнется с финансовыми трудностями — госбюджет на текущий год из-за распада "Светофора" (так называют прежнюю коалицию по цветам входящих в нее партий) и по сей день не был принят Бундестагом, и нынешние власти работают в рамках временного бюджетного управления.

В этой связи одной из главных задач консерваторов и социал-демократов во время консультаций было договориться о значительном расширении финансовых возможностей, иначе новый кабмин в своих действиях оказался бы скован по рукам и ногам просто из-за отсутствия денег. Очень быстро также стало понятно, что для одобрения поправок, позволяющих увеличить долги, в Бундестаге нового, 21-го созыва ХДС/ХСС и СДПГ достигнуть две трети голосов в свою пользу просто невозможно. "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Левая партия, значительно укрепившие позиции в парламенте после выборов, заявили, что не поддержат изменения. Поэтому вероятный будущий канцлер Фридрих Мерц и Co пошли на беспрецедентный шаг и решили провернуть принятие поправок в уходящем Бундестаге, несмотря на поднявшуюся волну возмущения и упреки в том, что это пренебрежение основными принципами демократии.

Но и в "старом" парламенте одобрение поправок было возможно только в случае поддержки со стороны "Зеленых". После непростых переговоров с "экологами" компромисс был достигнут 14 марта. Уступки предусматривают, что €100 млрд из нового фонда будут направлены на меры по защите климата, а в названии фонда будет прописано, что он создается не только для привлечения дополнительных инвестиций в инфраструктуру, но и "для достижения климатической нейтральности к 2045 году".

В общем и целом поправки предполагают, что расходы на оборону, гражданскую защиту, финансирование деятельности разведслужб и обеспечение кибербезопасности свыше 1% ВВП не будут подпадать под ограничения долгового тормоза. Для сравнения: 1% от ВВП в 2024 году — это примерно €44 млрд. Федеральные земли впредь тоже смогут "залезать" в долги — им будет позволено заимствовать в совокупности до 0,35% от номинального ВВП. Новый инфраструктурный и климатический фонд не будет ограничен долговым тормозом.

Федеральный конституционный суд 17 марта вечером отклонил иски, поданные несколькими депутатами Бундестага с целью помешать голосованию по поправкам. До вступления в силу изменения теперь должны пройти Бундесрат (палата представителей федеральных земель), который рассмотрит их в пятницу, 21 марта. В этом органе также необходимо достигнуть большинства в две трети — это 46 из 69 голосов. Земельные правительства, в которых участвуют ХДС, СДПГ и "Зеленые", имеют лишь 41 голос, поэтому во что бы то ни стало нужна поддержка Баварии (6 голосов). Правящие в регионе Христианско-социальный союз и "Свободные избиратели" после дискуссий сигнализировали о готовности проголосовать за поправки.

На нужды земель из фонда будут направлены €100 млрд. Очевидно, тем самым консерваторы и социал-демократы стремятся добиться того, чтобы в Бундесрате представители регионов не сказали "нет" изменениям.

Крупнейший инфраструктурный проект стоит

В молодежной организации ХДС пошутили, что в новом фонде для развития инфраструктуры предусмотрены деньги "на все, кроме корма для животных". Я бы сказал так: на все, кроме одного из крупнейших и важнейших для Германии объектов инфраструктуры — "Северного потока". Власти Германии готовы модернизировать все что угодно, но вот на восстановление поврежденного трубопровода или запуск уцелевшей после диверсии нитки они идти не готовы. Между тем политическое "потепление" в отношениях России и США дает немцам возможность вернуться к импорту российского газа, что еще недавно казалось совершенно нереальным.

4 марта газета Bild со ссылкой на источники сообщила, что кабмин Германии изучает варианты предотвращения ввода в эксплуатацию "Северного потока — 2" в случае возможных договоренностей между РФ и США. Секретные переговоры о том, что российский газ может вскоре снова поступить в Германию, уже на протяжении нескольких недель ведутся в Швейцарии. По информации издания, посланник президента США по особым поручениям Ричард Гренелл несколько раз неофициально ездил для обсуждения сделки в Швейцарию, где в Штайнхаузене (кантон Цуг) находится штаб-квартира оператора "Северного потока — 2" — компании Nord Stream 2 AG.

Один из сценариев "газовой сделки" между США и РФ предусматривает, что американцы покупают Nord Stream 2, а российская сторона поставляет в Европу необходимые объемы газа. По нетронутой ветке "Северного потока — 2" можно было бы транспортировать около 27,5 млрд куб. м газа в год. Это соответствует трети германского импорта газа в прошлом году. Такое развитие событий может выглядеть абсурдным, ведь президент США Дональд Трамп до сих пор всегда выступал против "Северного потока" и продвигал американский СПГ, требуя от европейцев увеличить его закупки. Более выгодный российский газ, без сомнений, поставил бы под угрозу поставки сжиженного природного газа из США. Однако есть и другая сторона: контроль над Nord Stream 2 давал бы американцам возможность оказывать значительное влияние на энергоснабжение Европы и тем самым усиливал бы ее политическую зависимость от Вашингтона. По сути, американцы могли бы диктовать цены как на трубный газ, так и на СПГ. В этой связи полностью исключать вариант, при котором они будут склонять европейцев к возобновлению поставок российского газа, думаю, не стоит.

В Германии есть политики, которые не боятся открыто обсуждать запуск "Северного потока — 2". Например, это депутат Бундестага от ХДС Томас Барайс, который ранее занимал пост парламентского статс-секретаря в Минэкономики ФРГ. "Когда снова воцарится мир и замолчит оружие, отношения нормализуются, эмбарго рано или поздно будут сняты, и тогда, конечно, может снова потечь газ, возможно, в этот раз по трубе под американским контролем", — написал он в соцсети LinkedIn. Барайс является от ХДС/ХСС одним из участников коалиционных переговоров с СДПГ — в рабочей группе "Транспорт и инфраструктура". "Поскольку Европа и впредь будет зависеть от импорта газа, а трубный газ по сравнению с СПГ намного дешевле, а также чище с точки зрения влияния на окружающую среду, российский газ наверняка снова быстро найдет покупателей в Европе", — уверен политик.

В Минэкономики ФРГ поспешили заверить журналистов, что сейчас не ведутся никакие переговоры о возможных поставках российского газа. По словам представителя ведомства, независимость от импорта из РФ для "правительства Германии имеет стратегическое значение". Однако в ЕС давно назрел раскол по этому вопросу. Венгрия и Словакия, например, хотели бы и впредь поставлять голубое топливо из России. В Италии также звучали заявления о том, что мир на Украине позволил бы нормализовать ситуацию на газовом рынке Европы и снизить цены на энергоресурсы.

Причем такие страны, как Бельгия, Испания, Нидерланды и Франция, уже извлекают выгоду из поставок в Европу российского СПГ — перевозка по морю выросла после прекращения транзита через Украину, в то время как правительство ФРГ запретило принимать на своих терминалах сжиженный природный газ из РФ. Парадокс, немецкие терминалы загружены не на полную мощность, но бизнес ведут соседние страны, откуда тот же российский газ все равно попадает в Германию. Такой "идеологический" подход отнюдь не помогает вывести ФРГ из затяжного экономического кризиса, который изначально был вызван пандемией COVID-19, но затем усилился после прекращения поставок российского газа. ВВП страны снижается два года подряд, а промышленные компании ФРГ все чаще переносят производство в другие страны, чтобы сокращать издержки.

Нагнетание паники

Несмотря на удручающую экономическую ситуацию, Мерц, как и весь германский истеблишмент и мейнстрим, пытается убедить немцев в том, что над Германией нависла серьезная угроза: Россия, мол, может напасть. Пока еще действующий министр иностранных дел Анналена Бербок совершенно серьезно говорит о том, что российская армия якобы будет у Одера, если ее не остановить на Украине. Правда, зачем войскам РФ понадобилось двигаться до границ ФРГ, никто не утруждает себя объяснить.

Отдельного внимания тут заслуживает заявление министра здравоохранения Баварии Юдит Герлах, которая призвала готовить больницы ФРГ к работе в условиях полномасштабного вооруженного конфликта в Европе. Она указала на "необходимость принятия масштабных мер для немецкой системы здравоохранения и гражданского общества в целом", назвав в качестве причины якобы существующую "военную угрозу Европе со стороны России", а также "возможный отход нового президента США Дональда Трампа от прежнего партнерства в сфере безопасности".

Лидер АдГ Алис Вайдель высказала мнение, что консерваторы таким образом — нагнетая панику — лишь пытаются "заручиться большей общественной поддержкой крупнейшей в послевоенной истории долговой оргии".

В свою очередь в партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) назвали увеличение долгов ради перевооружения Германии "военными кредитами" по аналогии с 1914 годом. Тогда социал-демократы в рейхстаге одобрили запрашиваемые правительством кредиты на ведение войны.

Мерц получает пространство для действий

Сейчас в адрес Мерца звучит много критики в связи с достижением компромисса по отмене долгового тормоза и новому фонду. Но кто вспомнит через годы, какова этому была цена, если меры оправдаются? Для будущего канцлера они жизненно важны, поскольку дают ему как минимум на первое время необходимое пространство для активных действий, позволяют модернизировать Бундесвер, инвестировать в ремонт школ, детских садов и больниц. Но что будет, если долги в конечном итоге лишь усугубят проблемы и приведут к росту цен? Свежие деньги рискуют, как в бездонную бочку, утечь на сомнительные проекты, в частности, в области защиты климата для удовлетворения требований "Зеленых", на бесконечную военную помощь Киеву. В таком случае они пойдут не на создание рабочих мест, поддержку находящегося в бедственном положении германского автопрома и действительные нужды населения.

Поражает то, как быстро и резко меняется стратегия Мерца. Сначала он в угоду СДПГ практически отказался от собственных предвыборных обещаний и немедленно согласился ослабить долговой тормоз. Ранее Мерц не исключал его отмены, но говорил, что это должно произойти лишь после консолидации госбюджета. Он безжалостно критиковал до выборов "Зеленых", но вдруг понял, что без них не достигнуть большинства в две трети в Бундестаге, и "переобулся", уступив аж €100 млрд для климатического фонда, когда как по всему миру "зеленая" повестка трещит по швам.

"Германия вернулась", — заявил Мерц после того, как сложные переговоры с "Зелеными" завершились достижением компромисса. Безусловно, он сознательно подбирал слова. Они, видимо, должны были стать напоминанием о том, почему принимается крупнейший в истории финансовый пакет. Трамп ранее сказал в Конгрессе то же самое о своей стране: "Америка вернулась".

Мерц хотел дать понять, что ситуация в мире изменилась, что безопасность Германии под угрозой, что Берлин больше не может на 100% положиться на Вашингтон и поэтому нужно вооружаться и инвестировать в инфраструктуру и другие нужды, чтобы вернуть доверие граждан к властям. Лидер ХДС очень хочет стать канцлером и идет по многим вопросам навстречу социал-демократам, однако он рискует не оправдать ожиданий собственных избирателей и даже прослыть лжецом из-за постоянного лавирования и смены позиции. Такие оценки звучат уже сейчас — до того, как он вообще стал канцлером.

"Важно, что будет в конце", — сказал однажды бывший канцлер ФРГ Гельмут Коль. Для Мерца эта фраза как никогда актуальна.

Вячеслав Филиппов

Руководитель представительства ТАСС в ФРГ