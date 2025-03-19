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Интерфакс-АВН

Макрон сообщил о планах размещения на востоке Франции к 2035 г. гиперзвуковых ядерных ракет

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Париж. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Президент Франции Эмманюэль Макрон, посетивший во вторник базу ВВС в Люксёй-ле-Бен в департаменте Верхняя Сона на востоке страны, объявил о размещении на ней к 2035 году самолетов Rafale с гиперзвуковыми ядерными ракетами.

По его словам, Люксёй-ле-Бен станет "первой базой, на которой к 2035 году разместится следующая версия Rafale и его гиперзвуковая ядерная ракета как символ возобновления модернизации нашего ядерного сдерживания".

Выступление Макрона транслировалось в соцсети Х.

Президент сообщил, что эта военная база будет оснащена самолетами Rafale новой модели, призванными стать основным звеном французского ядерного сдерживания.

Макрон заявил, что Франция "увеличит и ускорит заказы на Rafale". Это, по его мнению, является императивом в обстановке геополитической нестабильности. Таким образом две новые эскадрильи Rafale (около 40 самолетов) поступят на базу в Люксёй-ле-Бен, которая получит из госбюджета 1,5 млрд евро на свою модернизацию.

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Страны
Франция
Продукция
Rafale
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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