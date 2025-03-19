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Интерфакс-АВН

Санкции в отношении РФ - механизм стратегического давления, даже если их ослабят, "поддавят" по-другому - Путин

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Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / POOL

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Санкции в отношении России носят стратегический, системный характер, направлены на ослабление РФ, даже если санкции ослабят, западные страны найдут другой способ "поддавить" на Россию, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.

Он при этом отметил, что сейчас разворачивается новая спираль экономического соперничества, поэтому на полную свободу торговли, платежей и перетоков капитала рассчитывать в будущем не стоит.

"Знаю, что сейчас в деловых и экспертных кругах активно обсуждается вопрос - что будет дальше с нелегитимными санкциями в отношении России, наших компаний, граждан - снимут их, оставят, усилят и так далее. Предлагаю исходить из следующих соображений: санкции - это не временные или точечные меры. Это механизм системного, стратегического давления на нашу страну. И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее технологические и экономические возможности", - сказал Путин.

"Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им похоже стесняться не нужно, и не собираются стесняться. Складывается впечатление, что и сами-то инициаторы потеряли счет, сколько ограничений ввели и против кого, но Минфин посчитал. Я уверенно могу вам сказать - 28 тыс. 595 санкций в отношении физических и юридических лиц. Это больше, чем все санкции в отношении всех стран, против которых вводились эти санкции. Причем кратно выше", - отметил президент

"Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса", - заявил Путин.

По его словам, сейчас "на наших глазах раскручивается новая спираль экономического соперничества, и в этих условиях даже неловко вспоминать про нормы ВТО, которые когда-то активно продвигали с Запада - когда им было выгодно".

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