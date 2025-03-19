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Интерфакс-АВН

Дмитриев сообщил о планах продолжить диалог с США по космосу, в ближайшее время проекты обсудят с Илоном Маском

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Илон Маск
Илон Маск.
Источник изображения: © AP Photo/ Kevin Lamarque

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что диалог о сотрудничестве в сфере космоса с Илоном Маском продолжится.

"Мы также обсуждали с Дмитрием Бакановым, новым главой "Роскосмоса", идею о том, чтобы работать с американцами по направлению в космосе. И вот наша идея по поводу совместной работы с Маском, это не просто идея по поводу Марса, а это действительно наличие очень мощных компетенций и в Роскосмосе, и в Росатоме, которые могли бы помочь, в том числе в полете на Марс, сделать его более эффективным и безопасным", - сказал Дмитриев журналистам во вторник.

Он выразил мнение о том, что "этот диалог продолжится".

"Мы в контакте и с "Роскосмосом". И, безусловно, Росатом здесь может играть большую роль", - сказал Дмитриев.

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