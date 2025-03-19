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Интерфакс-АВН

Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур ОСК отменена, у госхолдинга нет на нее средств - Костин

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ССК "Звезда" 
ССК "Звезда" .
Источник изображения: ССК "Звезда" 

Москва. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Сделка по вхождению верфи "Звезда" в контур Объединенной судостроительной корпорации (ОСК, находится в управлении ВТБ) отменена, у госхолдинга нет на нее средств, заявил журналистам глава ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин в кулуарах съезда РСПП.

"Оценка больше не идет. Сделки нет уже. И не будет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о причинах отмены сделки, он заявил: "Потому что у ОСК нет пока средств, а там есть эффективный собственник, он продолжит работать. Тема закрыта".

В ноябре прошлого года "Роснефть" и ВТБ объявили о начале переговоров по вхождению комплекса "Звезда" в контур "Объединенной судостроительной корпорации". Вопрос вхождения судоверфи "Звезда" в ОСК принципиально согласован, параметры предстоящей сделки будут обсуждаться после оценки финансового состояния судостроительного комплекса, которая должна была завершиться до конца первого квартала 2025 года, говорил ранее Костин.

"В принципе, я думаю, что вопрос предрешен, но дальше - когда, почем - это вопрос еще пока не обсуждается", - отмечал Костин.

Отвечая тогда на вопрос о возможной сумме сделки, он напомнил, что "Роснефть" оценила понесенные издержки на строительство верфи в сумму примерно 250 млрд рублей.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
РСПП
Персоны
Костин Андрей
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