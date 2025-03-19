Астронавт Эрнандес: полет на Марс может состояться не раньше чем через 15 лет

По мнению американского астронавта, в первую очередь для полета необходимо прекратить эксплуатацию МКС и "вложить те средства, которые тратятся на ее функционирование, в создание базы на Луне"

ВАШИНГТОН, 18 марта. /ТАСС/. Человечеству понадобится около 15 лет, чтобы подготовиться к полету на Марс, несмотря на прогнозы владельца компании SpaceX Илона Маска, который называл срок в 5-7 лет. Такое мнение выразил американский астронавт Хосе Эрнандес.

"До полета на Марс осталось не менее 15 лет, а не 5, как говорит Илон Маск", - сказал Эрнандес в эфире телеканала NewsNation. Он добавил, что сейчас "есть слишком много технических препятствий" для отправки такой миссии.

По мнению Эрнандеса, в первую очередь для полета на Марс необходимо прекратить эксплуатацию Международной космической станции (МКС) и "вложить те средства, которые тратятся на ее функционирование, в создание базы на Луне". Там, считает он, должны будут вестись разработки, проводиться тестирование и апробирование технологий, необходимых для дальнейшего полета на Марс.

15 марта Маск заявил, что в конце 2026 года запустит космический корабль Starship с человекоподобным роботом Optimus на Марс. По его словам, если полеты на Марс с роботом пройдут успешно, то корабли с людьми могут быть отправлены в 2029 году.

Согласно планам компании-разработчика космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (в том числе корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность - 100-150 тонн.