Испытания РЛС ближней разведки "Клен" подтвердили ее эффективность в обнаружении малоразмерных БЛА

ЦАМТО, 18 марта. Специалисты ОАО "АЛЕВКУРП" во взаимодействии с представителями других предприятий ОПК Беларуси провели испытания РЛС ближней разведки "Клен".

В ходе мероприятия на практике были подтверждены возможности станции по эффективному обнаружению малоразмерных БЛА.

В качестве объектов разведки выступали квадрокоптеры различных размеров и производителей, в том числе активно используемые в вооруженных конфликтах.

Все цели были успешно обнаружены. Тем самым РЛС "Клен" доказала способность эффективно обеспечивать ведение не только наземной, но и воздушной разведки.

В рамках совместных испытаний специалистами предприятия также был рассмотрен вопрос возможного использования радиолокационных средств разработки ОАО "АЛЕВКУРП" в мобильном комплексе противодействия малоразмерным БЛА.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.