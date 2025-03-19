МИД Норвегии: европейские миротворцы на Украине не смогут быть нейтральной силой

Глава ведомства Эспен Барт Эйде отметил, что это своего рода силы безопасности, которые защищают одну сторону от действий другой

НЬЮ-ДЕЛИ, 18 марта. /ТАСС/. Миротворцы из европейских стран НАТО в случае, если они будут размещены на Украине при соответствующих договоренностях, не смогут исполнять роль нейтральной стороны, охраняющей соглашение о прекращении огня. Такое мнение выразил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, выступая на проходящей в столице Индии политологической конференции "Раисина диалог".

"Классические миротворцы являются частью [мирного] соглашения, а не привержены какой-то одной стороне, вы защищаете договор, но будучи нейтральными и не вовлеченными. Другой вариант - это своего рода силы безопасности, которые защищают одну сторону от действий другой, но это не миротворцы. Я полагаю, что если будут предприняты европейские или натовские действия на этот счет, это не будут классические миротворцы, это больше подходит странам вроде Индии, но я не думаю, что мы, заняв достаточно ясно сторону, можем быть миротворческой силой именно в отношении самого соглашения. Нужно различать эти две роли, обе хороши, но их нельзя путать", - сказал министр.

Комментируя ход текущего переговорного процесса между Россией и США относительно конфликта на Украине, Эспен Барт Эйде выразил надежду на то, что сторонам удастся договориться об установлении режима прекращения огня. При этом, по его мнению, в переговорном процессе как минимум обязательно должна участвовать Украина. Ее европейские союзники, как указал министр, сейчас активно предпринимают действия для того, чтобы внести свой вклад в урегулирование и в организацию переговоров по существу о будущем безопасности в Европе. "Действительно у ЕС [сейчас] нет места за столом переговоров, но пока нет и самого стола, полноценных переговоров пока нет, есть только предварительные разговоры", - добавил он.

Отвечая на вопрос журналистов о роли нейтральных стран Европы и Азии в урегулировании этого и других конфликтов, министр иностранных дел Норвегии отметил, что их участие может иметь положительный эффект и сейчас для них также открываются возможности участия в миротворческом процессе.

5 марта президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе своего телевизионного обращения к нации заявил, что Франция организует встречу начальников генштабов вооруженных сил ряда стран, поддерживающих Киев, чтобы обсудить потенциальное размещение европейского контингента на Украине. Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов 4 марта заявил, что Россия выступает категорически против этой идеи.