От открытой вербовки к диалогу? ЦРУ меняет язык общения с РФ - Мнения ТАСС

Александр Хоффманн — о том, что показал разговор Нарышкина и Рэтклиффа и чем теперь примечательно Центральное разведывательное управление США

Возвращение Дональда Трампа в Овальный кабинет ознаменовалось существенными изменениями в государственной политике Соединенных Штатов. Их пока нельзя назвать системными, но они глубоко структурные по своему характеру и фундаментальные по своей природе. Так, федеральное правительство США подвергается самым масштабным чисткам и реорганизации за последние полвека.

Перемены серьезным образом коснулись американского разведывательного сообщества. Как отмечает профессор Андрей Безруков, массовые сокращения среди сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) отражают стремление Трампа покончить со своими давними политическими и идеологическими противниками в государственном аппарате. Назначенцев Демократической партии США вытесняют из спецслужб вместе с печальным наследием политики 46-го американского президента Джо Байдена.

На этом фоне 11 марта произошло знаковое событие — директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Джон Рэтклифф договорились о регулярных контактах с целью снижения конфронтации между Москвой и Вашингтоном. Также они обсудили вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций.

Даже в самые тревожные времена — при администрации Байдена — разведслужбы двух великих держав поддерживали связь и скромный обмен информацией, но разговор Нарышкина и Рэтклиффа стал свидетельством кардинального изменения в языке общения ЦРУ с российскими коллегами. Этому сдвигу есть свидетельства как в отношениях агентства с некогда "главным противником", так и в новых подходах Лэнгли к информационной политике.

Стоп-игра

В апреле 2023 года спецслужба создала канал под названием Securely Contacting CIA ("Безопасная связь с ЦРУ") в Telegram, подтвердившем, что канал действительно ведут из Лэнгли. Первые полтора года в нем публиковались инструкции по способам связи с агентством для передачи сведений, содержащих государственную тайну РФ.

В ЦРУ нацелились на российских военных, сотрудников спецслужб, дипломатов и ученых, а также их друзей и знакомых, которые могут иметь или получить доступ к информации под грифом "секретно". Впоследствии канал продублировал инструкции на китайском, фарси и корейском, адресуя их тем же категориям людей в КНР, Иране и КНДР.

Агентство даже изготовило и разместило пропагандистские видеоролики в депрессивно-серых тонах, повествующие вымышленные истории о русских военных разведчиках или инженерах оборонно-промышленных предприятий, которые "в благих целях" пошли на измену и начали передавать гостайны в Лэнгли.

Такой шаг со стороны руководства ЦРУ, которое тогда возглавлял карьерный дипломат и бывший американский посол в Москве Уильям Бернс, был из ряда вон выходящим для работы спецслужб. Агентство стало использовать одно из популярнейших в мире средств общения в целях открытой вербовки граждан России.

Последняя запись в канале датируется 16 января этого года — предпоследним рабочим днем Бернса на своем посту. Разумеется, это не значит, что при Рэтклиффе ЦРУ не будет пытаться склонить граждан РФ к измене в пользу США, однако глупым заигрываниям с экспериментальной неприкрытой вербовкой времен Бернса, видимо, пришел конец.

Скандал

В феврале на пост начальника управления по связям с общественностью ЦРУ была назначена 30-летняя Элизабет Лайонс. В первый срок Трампа она работала на различных должностях в Исполнительном офисе президента США — аппарате Белого дома, где занималась вопросами информационной политики. В июне 2022 года Элизабет вышла замуж за Дерека Лайонса — экс-советника президента и бывшего секретаря аппарата Белого дома в первой администрации Трампа.

Преданность нового руководителя пиар-службы Лэнгли 47-му президенту США не вызывает сомнений. И она принялась доказывать ее с первых дней в ЦРУ.

Так, в конце прошлого месяца журналист Кристофер Руфо опубликовал фрагменты переписки сотрудников спецслужб США в защищенной внутренней сети Intelink. Там американские разведчики и контрразведчики в рабочее время в секретном правительственном чате обсуждали свои пристрастия к сексуальным извращениям, членовредительству детородных органов и различным фетишам. Это вписывается в принципы DEI (Diversity, equity, and inclusion — разнообразие, равенство, инклюзивность) времен Байдена, но не в идеологические установки трампистов.

Лайонс отреагировала на сообщения, которые компрометируют сотрудников ЦРУ, не пресс-релизом на официальном сайте Лэнгли, а заявлением, которое разместила от своего имени на странице Руфо в социальной сети X (ранее Twitter). По ее словам, инцидент с перепиской "неприемлем и такому нет места в агентстве". "ЦРУ немедленно примет меры по этому вопросу, что еще раз доказывает необходимость серьезных реформ", — добавила она.

Раньше в Лэнгли не прибегали к такому способу связи с общественностью, тем более в контексте открытой политической поддержки повестки действующего президента.

Повестка трампистов

Лайонс хорошо знакома с директором ЦРУ по работе в Белом доме и Конгрессе. После карьеры в Исполнительном офисе президента она отвечала за связи с общественностью в Специальном подкомитете по пандемии коронавируса при Комитете по надзору за деятельностью государственных органов Палаты представителей США.

Этот подкомитет расследовал происхождение инфекции COVID-19, а Рэтклифф, как директор национальной разведки (ему подчиняются все американские спецслужбы), в разгар карантина — в 2020 году — давал показания для итогового отчета конгрессменов, опубликованного в декабре 2024 года. В нем причиной пандемии названа утечка из Уханьской вирусологической лаборатории в Китае, которую финансировали американские организации.

Во время расследования подкомитета у Рэтклиффа была вторая ипостась — он работал приглашенным научным сотрудником консервативного аналитического центра Heritage Foundation (фонд "Наследие"), где ему поручили "привлечь Китай к ответственности за COVID-19", что он и пытался делать в Конгрессе.

Другое и более важное направление его работы в центре — подготовка предложений по реформированию разведсообщества США. Его рекомендации изложены в последнем сборнике "Мандат на лидерство" — наставлении для кандидата в президенты или избранного главы государства, принадлежащих к Республиканской партии, которое Heritage Foundation готовит каждый избирательный цикл.

"Мандат" для второй администрации Трампа получил название "Консервативное заверение" и более широко известен как "Проект-2025". Выдвинутые в нем предложения последовательно реализуются Белым домом. В них входит и зачистка ЦРУ от "поджигателей войны" с Россией, оставшихся в агентстве после администрации Байдена.

Александр Хоффманн

Военный обозреватель ТАСС