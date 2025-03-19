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Военное обозрение

Израиль с одобрения Трампа вышел из соглашения о прекращении огня в секторе Газа

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе предвыборной кампании, после победы на президентских выборах еще до официального возвращения в Овальный кабинет Дональд Трамп громогласно обещал прекратить все войны в мире. И речь шла не только об украинском конфликте, этим администрация 47-го президента США действительно занимается активно.

А вот Ближний Восток для Трампа, очевидно, к таким регионам не относится. Американская военная группировка по личному распоряжению президента уже атаковала территорию Йемена, контролируемую повстанцами-хуситами. Трамп лично объявил о начале масштабной военной операции против хуситов, мотивируя это необходимостью защитить американские и союзные суда и восстановить свободу судоходства в акватории Красного моря.

Теперь выясняется, что Израиль вышел из соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Достигнуто оно было в ходе многомесячных переговоров, причем при активном участии США, правда, в период правления Байдена. По договоренности должен был произойти обмен остающихся у ХАМАС заложников на палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах.

Кроме того, Израиль должен был разблокировать пропуск гуманитарных грузов в палестинский анклав, прекратить боевые действия и в конечном итоге вывести войска из сектора Газа. Процесс этот уже начался, однако Израиль решил возобновить военную операцию в анклаве. При этом израильское руководство заранее предупредило США о возобновлении авиаударов. Сообщается, что Дональд Трамп дал такое разрешение, так как ХАМАС, по его мнению, отказался отпустить всех удерживаемых заложников.

Сегодня ночью спустя два месяца после заключения соглашения о перемирии ВВС Израиля нанесли массированный удар по целям на территории анклава. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который совместно с министром обороны Исраэлем Кацем поручил ЦАХАЛ принять решительные меры против палестинского движения. В канцелярии Нетаньяху добавили, что Израиль будет действовать с нарастающей силой согласно оперативному плану, одобренному политическим руководством. Как передают СМИ, число погибших в результате бомбардировок ВВС ЦАХАЛ по сектору Газа минувшей ночью достигло по меньшей мере 30 человек, число пострадавших превышает сотню.

Соглашение о перемирии вступило в силу 19 января и стало вторым с момента вторжения палестинских боевиков в начале октября 2023 года на юг Израиля. За это время Израиль освободил около 1,7 тысячи палестинских заключенных и вывел практически все войска из сектора Газа, при этом ХАМАС продолжает удерживать 59 заложников. Вообще, первый этап перемирия действовал до 1 марта.

Накануне, 28 февраля, в руководстве ХАМАС заявили, что не согласны на продолжение перемирия без гарантий второго этапа сделки, потребовав от Тель-Авива постоянного прекращения огня и полного вывода войск. В ответ Израиль прекратил гуманитарную помощь и возобновил атаки на сектор Газа.

В ХАМАС заявили, в свою очередь, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прекратил перемирие, подвергнув заложников в секторе Газа «неизвестной судьбе».

Сложно сказать, почему ХАМАС отказывается обменивать оставшихся заложников. Не исключено, что все они уже погибли и даже их тела невозможно отыскать в руинах сектора Газа. Кроме того, палестинское движение сопротивления совершенно обоснованно может считать, что Израиль не остановится перед тем, чтобы полностью взять под контроль анклав. Недаром Трамп и Нетаньяху вообще заявляют о планах переселить всех палестинцев из сектора Газа в страны Африки.

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Страны
Израиль
Йемен
США
Персоны
Трамп Дональд
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