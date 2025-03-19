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ЦАМТО

СВ Бразилии ведут переговоры об организации лицензионного производства британских 105-мм орудий

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105 мм артсистема L118 Light Gun
105 мм артсистема L118 Light Gun производства Royal Ordnance Factory находится на вооружении с начала 1990-х годов.
Источник изображения: Victor Barreira

ЦАМТО, 18 марта. Командование Сухопутных войск Бразилии и компания BAE Systems ведут переговоры по вопросу организации лицензионного производства 105-мм орудий Light Gun AR.

Как сообщает Infodefensa.com, в конце февраля производственное управление СВ Бразилии провело в Бразилиа встречу с представителями BAE Systems для обсуждения проекта лицензионного производства. Участники обсудили технические и эксплуатационные характеристики британских орудий.

Командование СВ Бразилии рассчитывает оформить заказ на поставку до 200 гаубиц с минимальным объемом производства 10 ед. в год и 100-процентным производством на мощностях военных арсеналов в Рио и Сан-Паулу. Со своей стороны, BAE Systems представила перспективы и преимущества лицензионного производства, подчеркнув стратегические возможности для обеих сторон.

В ходе переговоров были намечены дальнейшие шаги по продвижению проекта.

Со стороны ЦАМТО напомним, что Сухопутные войска Бразилии выразили намерение провести замену состоящих на вооружении 105-мм буксируемых гаубиц, закупив в целях унификации легкие 105-мм орудия M-119 производства компании BAE Systems, еще в 2018 году.

Подпрограмма полевой артиллерии стратегической программы "Достижение полной боеготовности" Сухопутных войск предусматривает модернизацию парка полевой артиллерии и обеспечение СВ обладающими высокой огневой мощью и точностью образцами артиллерийского вооружения к 2031 году.

В настоящее время на вооружении СВ Бразилии имеются 134 ед. 105-мм буксируемых гаубиц M-101, 67 ед. M-101A1, 60 ед. M-56 и 40 ед. L-118. Унифицируя парк орудий, СВ Бразилии стремятся улучшить подготовку личного состава, эффективность применения и обслуживания техники, повысить мобильность и огневую мощь подразделений.

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Страны
Бразилия
Компании
BAE Systems
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