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Военное обозрение

США и Южная Корея начали учения по блокированию и штурму туннелей КНДР с использованием роботов-собак

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Источник изображения: topwar.ru

Военные из Соединённых Штатов и Южной Кореи начали в понедельник совместные учения, основной целью которых является борьба с подземными сооружениями Северной Кореи, сообщает издание Korea JoongAng Daily.

Учения планируется провести в течение четырёх дней. По данным издания, в них примут участие 370 военнослужащих, а также будут применяться беспилотные летательные аппараты и роботы-собаки.

Отмечается, что после событий в секторе Газа, где боевики ХАМАС много месяцев противостояли Израилю, используя тоннели, Сеул вместе с Вашингтоном решил отработать блокирование и штурм северокорейских туннелей и других подземных объектов.

По южнокорейским данным, в Северной Корее имеются тысячи туннелей, прорытых как для эвакуации на случай войны лидера и всего руководства страны, так и с целью хранения оружия массового поражения. В этой связи в Южной Корее ещё в 2019 году были созданы специализированные «подземные» боевые силы - спецподразделения, способные длительное время проводить операции под землёй.

В ходе нынешних военных учений первыми были задействованы БПЛА, которые провели воздушную разведку. После обнаружения объектов условного противника южнокорейские механизированные подразделения начали наземную атаку. Они, как пишет пресса РК, нейтрализовали вражеские силы за пределами туннелей и заблокировали входы и выходы. Для проверки самих тоннелей, очевидно, будут использованы роботы-собаки.

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Военные учения
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