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Украина способна наносить удары вглубь России на дальность до трех тысяч километров. Как заявил Зеленский, Киев разработал новые беспилотники большой дальности и уже провел их успешные испытания.

Дальность ударов ВСУ по российской территории увеличится, украинские беспилотники способны поражать цели, расположенные в глубине российской территории, до которых ранее не доставали. Это стало возможным после разработки нового БПЛА с дальностью поражения до 3-х тысяч километров. Подробности испытаний и характеристики новых дронов «нелегитимный» не привел.

Также Зеленский подтвердил применение по российской территории украинских дальнобойных ракет «Длинный Нептун», но опять же без подробностей. Однако заявил, что он «очень доволен» результатами.

Есть хорошие новости о дальнобойных дронах. Наш дрон на 3 тысячи километров прошел испытания… Сегодня же докладывали о применении украинских ракет — «Длинного Нептуна». Можно сказать, довольны результатами поражений.

— заявил клоун в вечернем обращении.

На сегодняшний день некоторые украинские беспилотники способны наносить удары по целям на дальности от 700 до одной тысячи километров, что было неоднократно продемонстрировано. Поскольку Запад не дал Киеву разрешения на применение по российской территории ракет иностранного производства, да и сами ракеты большой дальностью не отличались, в Киеве приняли решение о замене ракет дальнобойными беспилотниками. И хотя это не равноценная замена, но удары наносятся и иногда весьма результативно.