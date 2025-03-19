В Испании началось строительство второго корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

ЦАМТО, 18 марта. Компания Navantia сообщила о состоявшейся 13 марта на верфи в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии резки первой стали для второго корвета класса Avante-2200 второй партии для ВМС Саудовской Аравии.

Резка стали для строительства головного корабля серии началась в декабре 2024 года. Планируется, что корветы будут поставлены заказчику в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, в течение 2022-2024 гг. Navantia поставила ВМС Саудовской Аравии пять корветов проекта Avante-2200 в соответствии с подписанным в рамках проекта AL-SARAWAT в июле 2018 года контракта стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие SAMINavantia в Саудовской Аравии.

В декабре 2024 года Минобороны Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт на строительство трех дополнительных корветов класса Avante-2200. Заказ включает поставку интегрированного пакета логистической поддержки и обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе "Рота".

Новые корветы будут построены по проекту Avante-2200 с теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и пять первых кораблей серии. Этот класс специально разработан Navantia для выполнения таких задач, как патрулирование исключительной экономической зоны, наблюдение за морским судоходством и поисково-спасательные операции. Кроме того, корветы могут быть оснащены вооружением, включая средства ПВО, противолодочной борьбы, системы радиоэлектронной борьбы.

Поставка последнего корвета будет выполнена к 2028 году. Navantia полностью построит первый корабль на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Эти работы будут включать установку, интеграцию и испытания боевой системы Hazem разработки SAMINavantia.

SAMINavantia, являющаяся совместным предприятием саудовской SAMI и Navantia, поставит боевые системы для всех трех корветов. Контракт включает обширную программу обучения более 100 саудовских инженеров, производство определенных компонентов для третьего корвета в Саудовской Аравии.

Еще одним важным этапом соглашения является передача прав интеллектуальной собственности на проект Avante-2200 Генеральному управлению военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI). Передача прав интеллектуальной собственности позволит Саудовской Аравии самостоятельно использовать проект для строительства корветов и перспективе.