Войти
ЦАМТО

В Испании началось строительство второго корвета класса Avante-2200 для ВМС Саудовской Аравии

283
0
0
Источник изображения: Фото: navantia.es

ЦАМТО, 18 марта. Компания Navantia сообщила о состоявшейся 13 марта на верфи в Сан-Фернандо (Кадис) церемонии резки первой стали для второго корвета класса Avante-2200 второй партии для ВМС Саудовской Аравии.

Резка стали для строительства головного корабля серии началась в декабре 2024 года. Планируется, что корветы будут поставлены заказчику в 2028 году.

Как сообщал ЦАМТО, в течение 2022-2024 гг. Navantia поставила ВМС Саудовской Аравии пять корветов проекта Avante-2200 в соответствии с подписанным в рамках проекта AL-SARAWAT в июле 2018 года контракта стоимостью 1,8 млрд. евро (2,1 млрд. долл.). Достройка последних двух кораблей выполнялась в Саудовской Аравии. В рамках соглашения Navantia также сформировала с саудовской государственной компанией SAMI (Saudi Arabian Military Industries) совместное предприятие SAMINavantia в Саудовской Аравии.

В декабре 2024 года Минобороны Саудовской Аравии заключило с Navantia контракт на строительство трех дополнительных корветов класса Avante-2200. Заказ включает поставку интегрированного пакета логистической поддержки и обучение экипажей совместно с ВМС Испании на военно-морской базе "Рота".

Новые корветы будут построены по проекту Avante-2200 с теми же техническими характеристиками и боевыми возможностями, что и пять первых кораблей серии. Этот класс специально разработан Navantia для выполнения таких задач, как патрулирование исключительной экономической зоны, наблюдение за морским судоходством и поисково-спасательные операции. Кроме того, корветы могут быть оснащены вооружением, включая средства ПВО, противолодочной борьбы, системы радиоэлектронной борьбы.

Поставка последнего корвета будет выполнена к 2028 году. Navantia полностью построит первый корабль на предприятии в Сан-Фернандо (Кадис, Испания). Второй и третий корветы будут достроены в Саудовской Аравии. Эти работы будут включать установку, интеграцию и испытания боевой системы Hazem разработки SAMINavantia.

SAMINavantia, являющаяся совместным предприятием саудовской SAMI и Navantia, поставит боевые системы для всех трех корветов. Контракт включает обширную программу обучения более 100 саудовских инженеров, производство определенных компонентов для третьего корвета в Саудовской Аравии.

Еще одним важным этапом соглашения является передача прав интеллектуальной собственности на проект Avante-2200 Генеральному управлению военной промышленности Саудовской Аравии (General Authority of Military Industry – GAMI). Передача прав интеллектуальной собственности позволит Саудовской Аравии самостоятельно использовать проект для строительства корветов и перспективе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Испания
Саудовская Аравия
Продукция
Avante 2200
Компании
Navantia
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.03 10:17
  • 2
Россия поднялась на новую технологическую ступень в авиации
  • 19.03 09:55
  • 8129
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.03 06:23
  • 0
Ответ на "В США рассказали об уязвимом положении «Абрамсов» ВСУ", фактически, на "The M1 Abrams Tank Faces Unprecedented Challenges in Ukraine"
  • 19.03 01:39
  • 1
SCMP: Китай допускает пересмотр своей политики в Арктике после улучшения российско-американских отношений (South China Morning Post, Гонконг)
  • 19.03 01:26
  • 7
Как «Иноходец» вернул себе место в спецоперации
  • 19.03 01:08
  • 1
От открытой вербовки к диалогу? ЦРУ меняет язык общения с РФ - Мнения ТАСС
  • 18.03 21:26
  • 0
Я вам скажу, что "шокировало американцев".
  • 18.03 20:51
  • 0
Ответ на "В США пришли в ужас от превосходства дронов в современном бою"
  • 18.03 20:29
  • 1
«Улей для роя беспилотников»: Минобороны Франции показало испытания комплекса управления группировкой дронов
  • 18.03 20:22
  • 1
«Наши бортовые радары превосходят российские»: ВВС Индии предложили доработать истребитель Су-57
  • 18.03 20:18
  • 0
Ответ на "«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России"
  • 18.03 17:43
  • 0
Беларусь и Россия – интеграция во всех сферах взаимодействия
  • 18.03 17:29
  • 0
«Антанта 2.0» готова нанести стратегическое поражение России
  • 18.03 15:18
  • 106
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 18.03 12:34
  • 1
Lockheed Martin поставит крупную партию ракет JASSM и LRASM ВС США