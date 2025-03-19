"Гуаньча": ситуация в украинском конфликте складывается в пользу России

Ситуация в украинском конфликте складывается в пользу России, пишет "Гуаньча". Путин и Трамп настроены на диалог, США стремятся к прекращению огня, а Украина будет вынуждена согласиться. Что касается Европы, ее роль скорее в меню, чем за столом, считает автор статьи.

Чэнь Фэн

После того, как Соединенные Штаты и Украина достигли договоренности о временном прекращении огня сроком на 30 дней, Владимир Путин также выразил согласие, но не на "прекращение огня ради прекращения огня". Соглашение должно быть направлено на достижение долгосрочного мира между Украиной и Россией и устранение коренных причин конфликта. В частности, период прекращения огня не должен дать Украине возможность продолжать принудительную мобилизацию и получать западное вооружение и технику.

США и Украина потребовали прекращения огня, а затем – обсуждения условий мирных переговоров, а условие России заключается в том, чтобы одновременно с соглашением о прекращении огня был сформулирован тон мирных переговоров. Все три стороны имеют принципиально разные представления о прекращении огня и мире на Украине.

Трамп самонадеянно заявлял, что конфликт на Украине может быть прекращен за 24 часа. Недавно в интервью его спросили об обещании положить конец российско-украинскому конфликту в течение 24 часов, и он ответил, что это было сарказмом. Если Трамп не сможет добиться прекращения огня между Россией и Украиной в течение длительного времени после его прихода к власти, это будет его дипломатическим провалом.

Трамп создает впечатление человека, который сможет держать слово. Для США важно немедленно прекратить убытки на Украине, при этом сокрушительное поражение Украины абсолютно не входит в их интересы. Сокращение помощи после ссоры в Белом доме Зеленского с Трампом было направлено не на уничтожение Украины, а на то, чтобы заставить Зеленского подчиниться. Минимизировать убытки не значит приостановить инвестиции. Чтобы Вашингтон получил прибыль от американо-украинского соглашения о добыче полезных ископаемых, Украина должна существовать.

От прекращения огня до мирного урегулирования еще предстоит долгий путь. Если раньше Трамп не осознавал этого в полной мере, то ссора в Белом доме продемонстрировала сложность в "навязывании мира". Трампу нужна легкая победа, без сложных решений и тяжелых усилий. Долгосрочный мир на Украине не является его приоритетом, у Трампа хватает энтузиазма только, чтобы открывать рот и пожимать ручки. Поэтому главной целью является скорейшее достижение прекращения огня, а вопрос мирных переговоров и долгосрочного мира остается за Россией и Украиной.

Если прекращение огня будет достигнуто, для Трампа это будет означать то же самое, что и мир, и он будет героем. А если мирные переговоры сорвутся и конфликт продолжится, то он все равно останется миротворцем, а дальнейшее развитие событий не будет его проблемой.

Заявления Трампа о том, что он усилит экономические санкции, если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры, являются просто запугиванием. Джо Байден уже исчерпал все возможности для оказания давления на Россию, и у Трампа почти не осталось рычагов. Увеличение поставок боеприпасов на Украину также особо ни на что не повлияет. Европа и Штаты однажды недооценили "неминуемое поражение России", и второго раза не будет.

Украина думает совершенно иначе. Киев больше не может воевать, но все еще хочет, и Штаты должны поддержать его. Цель состоит в том, чтобы получить гарантии послевоенной безопасности от США. Мир, в котором нуждается Украина, включает в себя возвращение к границам 1991 года и вступление в НАТО. При полной поддержке Штатов и Европы Украина была полна уверенности в победе над могущественной Россией, однако эта поддержка поставила страну в абсолютную зависимость. Остановка поддержки после ссоры в Белом доме стала шоком для Киева. Зеленского не беспокоит также и то, что с соглашением о добыче ископаемых с США окончательно распродаст суверенитет Украины. Украина, навсегда потерявшая Крым и Донбасс, останется неполноценной не только географически, но и морально.

Опрометчивое решение о прекращении огня может навсегда лишить Украину надежды на вступление в Европейский союз и НАТО, которые не будут рисковать свой безопасностью при отсутствии мирного соглашения Москвы с Киевом. Цена, которую заплатили украинцы за три года, будет напрасной.

Большим желанием Киева является получение гарантий безопасности со стороны США на время прекращения огня и мирных переговоров. Что касается Европы, то даже Украина не верит, что Европа предоставит ей ощутимые гарантии безопасности, поэтому она вообще не предпринимает усилий в этом направлении.

У России тоже есть некоторая усталость от конфликта, но ситуация намного лучше, чем на Украине. Российская экономика стабилизировалась, а военное производство достигло своего наивысшего уровня после холодной войны. Производство артиллерийских снарядов стабильно, также как и моральное состояние российских военных и граждан.

Для России важно сохранить полученную на поле боя инициативу, и поэтому, если режим прекращения огня будет нарушен, эти труды могут быть напрасными. Стратегически Россия хочет мира, но не мира любой ценой, а такого, который соответствует российским условиям. Население России значительно превышает население Украины, экономические и социальные последствия конфликта у России гораздо меньше, чем у Украины, поэтому Москва способна продолжать воевать. Конечно, конфликт не может продолжаться вечно. Россию нельзя рассматривать как сторону, отвергающую мир. То, чего хочет Россия – это не временное, а постоянное прекращение огня, ведущее к заключению мирного договора.

Ситуация сейчас повернулась в пользу России, и Путин даже настроен на диалог о российско-американском энергетическом сотрудничестве и восстановлении поставок природного газа в Европу. Более того, Путин приветствует возвращение западных компаний на российский рынок. В таких обстоятельствах США больше всего стремятся к прекращению огня, а Украина будет вынуждена согласиться. Россия не спешит прекращать огонь, пока Штаты и Украина не разберутся с требованиями российскими стороны. Что касается Европы, то ее роль скорее в меню, чем за столом, поэтому на нее можно не обращать внимания.

Комментарии читателей

Цзэн Инань

"Но" – это искусство

Люди поздней осенью

Исторически Украина никогда не была независимым государством. Нынешняя ситуация – это вина Украины. Будучи частью славянской нации, Украина считает врага (НАТО) своим отцом, приглашает волка в дом и готова быть лакеем для чужаков. По мере продолжения русско-украинского конфликта, наконец, начала выделяться украинская этническая группа, настроенная антирусски и враждебно по отношению к России, которая полностью разорвала свои исторические и культурные связи с русской этнической группой. Это успех для Штатов и Запада.

Верь в себя

Готовность Путина прекратить огонь – это не просто дипломатическая риторика. Это реальная позиция, которая требует выполнения предварительных условий России

Движение к истине

Украина может еще побороться и в итоге будет уничтожена. Украина станет первой страной, которая будет уничтожена за то, что служила собакой американским и западным силам.

Большой Медведь Лаоху

Украина больше не заслуживает права существовать как страна.

wqw9955

Россия уже захватила стратегическую инициативу, и только одержав всеобъемлющую победу в российско-украинском конфликте, Москва сможет эффективно закрепить абсолютно справедливые результаты своей военной операции против Украины, направленной на срыв возглавляемого Штатами плана расширения НАТО, сдерживания России. Российский народ сможет теснее объединиться и способствовать всеобъемлющему возрождению России.