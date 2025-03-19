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Военное обозрение

«Произвёл революцию в ПВО»: Турция показала работу лазерно-радиоэлектронного комплекса борьбы с дронами Gökberk

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Источник изображения: topwar.ru

На днях турецкая оборонная компания Aselsan объявила о крупном прорыве – успешных испытаниях мобильного лазерно-радиоэлектронного комплекса Gökberk ((«Чистое небо»), в ходе которых эта система продемонстрировала способность эффективно выводить из строя FPV-беспилотники, представляющие растущую угрозу в современных конфликтах. Соответствующие кадры показаны в сети.

Успешно зарекомендовавший себя во время тестирования Gökberk планируется сделать составной частью создаваемой Минобороны эшелонированной национальной системы ПВО страны Steel Dome («Стальной купол»).

Источник изображения: topwar.ru

Комплекс предназначен для автоматического обнаружения, сопровождения и поражения FPV-дронов с высокой точностью и скоростью, что, как утверждает разработчик, было доказано испытаниями, проведенными в различных сценариях и погодных условиях.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в алжирском издании MENA Defense, система, будучи установленной на грузовое шасси 6х6, обладает высокой мобильностью, что позволяет её быстро развертывать на угрожаемых участках. Gökberk генерирует лазер минимальной мощностью 5 кВт для физического поражения целей (hard kill) и радиоэлектронный глушитель Kangal для подавления связи беспилотников (soft kill).

Источник изображения: topwar.ru

Оснащенный радиолокационными и электрооптическими датчиками, а также алгоритмами ИИ, он обеспечивает точное отслеживание целей даже в сложных условиях. Усовершенствованная система охлаждения позволяет использовать комплекс непрерывно.

Gökberk предлагает экономичное решение с практически неограниченной огневой мощью по сравнению с традиционными боеприпасами. Эта система произвела революцию в противовоздушной обороне

- говорится в издании.

Источник изображения: topwar.ru

Как поясняет автор, впервые Gökberk был представлен широкой публике в 2023 году. С тех пор разработчики занимались его развитием и в итоге смогли продемонстрировать эффективность нового изделия.

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Страны
Турция
Компании
Aselsan
Проекты
AI
БПЛА
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