Источник изображения: topwar.ru
В ходе проведения в марте манёвров НАТО Joint Viking 2025, в которых было задействовано около 10 тыс. военных, отрабатывалась, в частности, тактика применения БПЛА, включая сбросы с квадрокоптеров.
Но принимавшие участие в учениях норвежцы решили дополнительно проверить действительно ли являются эффективными определённые приёмы управления дронами. Для этого они привлекли подразделение Combat Lab, специализирующееся на военных исследованиях.
Источник изображения: topwar.ru
В ходе этих испытаний норвежцы сбрасывали с квадрокоптеров теннисные мячики на бронетехнику условного противника, показав соответствующие кадры на сайте военного ведомства.
- иронично пишут украинские СМИ.
Источник изображения: topwar.ru
Как было подмечено украинской стороной, на обнародованных кадрах и фото с учений бросается в глаза, что боевая техника не была оснащена никакой защитой от БПЛА, что также прямо указывает на отсутствие понимания странами альянса необходимости принятия контрмер, несмотря на многолетнее массовое использование дронов в ходе украинского конфликта. Как указывается, на данный момент только в США начали создавать взводы БПЛА.
- недовольно пишут украинские обозреватели.
Со своей стороны отметим, что пока ВСУ выступают в роли «тарана» против российских войск, западным армиям не о чем особо беспокоиться: украинцы «успешно» принимают все удары на себя, позволяя европейским военным играть с теннисными мячиками.