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Военное обозрение

«Пока мы воюем, НАТО занимается играми»: на Украине недовольны сбросом мячиков с дронов в ходе учений альянса

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения в марте манёвров НАТО Joint Viking 2025, в которых было задействовано около 10 тыс. военных, отрабатывалась, в частности, тактика применения БПЛА, включая сбросы с квадрокоптеров.

Но принимавшие участие в учениях норвежцы решили дополнительно проверить действительно ли являются эффективными определённые приёмы управления дронами. Для этого они привлекли подразделение Combat Lab, специализирующееся на военных исследованиях.

Источник изображения: topwar.ru

В ходе этих испытаний норвежцы сбрасывали с квадрокоптеров теннисные мячики на бронетехнику условного противника, показав соответствующие кадры на сайте военного ведомства.

В общей сложности за 10 вылетов было сброшено 30 мячей, что стало самым масштабным использованием ударных дронов в норвежской армии за всё время её существования

- иронично пишут украинские СМИ.

Источник изображения: topwar.ru

Как было подмечено украинской стороной, на обнародованных кадрах и фото с учений бросается в глаза, что боевая техника не была оснащена никакой защитой от БПЛА, что также прямо указывает на отсутствие понимания странами альянса необходимости принятия контрмер, несмотря на многолетнее массовое использование дронов в ходе украинского конфликта. Как указывается, на данный момент только в США начали создавать взводы БПЛА.

Пока мы воюем, НАТО занимается играми

- недовольно пишут украинские обозреватели.

Со своей стороны отметим, что пока ВСУ выступают в роли «тарана» против российских войск, западным армиям не о чем особо беспокоиться: украинцы «успешно» принимают все удары на себя, позволяя европейским военным играть с теннисными мячиками.

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Военные учения
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