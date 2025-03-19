В ЕС считают, что отказ США поддержать миссию на Украине подорвет единство НАТО

Европейский дипломат заявил, что "никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск без поддержки США на линии огня на Украине"

ЛОНДОН, 17 марта. /ТАСС/. Отказ США от поддержки европейских войск в возможной миротворческой миссии на Украине создаст угрозу единству НАТО. Об этом заявил дипломат ЕС, чьи слова приводит газета Financial Times.

Как пишет издание, тот факт, что президент США Дональд Трамп отказался предложить американское воздушное прикрытие или другую поддержку, вызвал серьезные сомнения относительно предлагаемой миротворческой миссии на Украине. "Никто не хочет видеть небольшое количество европейских войск без поддержки США на линии огня на Украине", - сказал дипломат ЕС. "Это создаст огромную нагрузку на единство НАТО, если что-то произойдет", - отметил он.

15 марта премьер-министр Великобритании Кир Стармер по итогам саммита по Украине в онлайн-формате сообщил, что военачальники из стран "коалиции желающих" соберутся 20 марта в Лондоне для обсуждения операционных деталей отправки войск на Украину. Глава британского правительства указал, что ряд стран взяли на себя "конкретные обязательства" по участию в миссии "миротворческих сил" на Украине, не став раскрывать детали договоренностей.

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявил, что присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве на украинской земле является для России угрозой. По его словам, Россия не примет этого ни при каких условиях.