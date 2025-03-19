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Интерфакс-АВН

В Лондоне заявляют, что более 30 стран могут принять участие в коалиции по обеспечению безопасности Украины

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Сотрудничество Великобритании и Украины
Сотрудничество Великобритании и Украины.
Источник изображения: AFP

Брюссель. 17 марта. ИНТЕРФАКС - В офисе британского премьера Кира Стармера в понедельник заявили, что в "коалицию желающих" по урегулированию на Украине могут войти свыше 30 государств.

"Мы ожидаем, что участвовать будут более 30 стран. Очевидно, их возможности разнятся, но это значительная сила, значительное количество государств, предоставляющих войска, и еще более крупная группа с другим вкладом в дело", - приводят западные СМИ слова представителя офиса.

Он уточнил, что речь может идти об инженерно-техническом обеспечении, использовании взлетно-посадочных полос и о расквартировании военнослужащих.

СМИ напоминают, что в минувшую субботу Стармер заявлял по видеосвязи 26 другим лидерам, руководителям ЕС и НАТО о переходе планов по формированию коалиции на "рабочий этап".

В четверг десятки представителей военных ведомств должны встретиться в Британии и продолжить обсуждать эту инициативу.

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