DE: Россия резко возражает против посылки войск Франции и Британии на Украину

Москва предупреждает о полномасштабной войне, которая разразится, если Британия и Франция направят свои войска на Украину в качестве миротворцев, пишет DE. Российские официальные лица резко высказались в адрес Стармера, и Макрона, которые, по словам Дмитрия Медведева, просто "притворяются идиотами".

Уилл Стюарт

Мэтью Дули

Действия сэра Кира Стармера и Эммануэля Макрона по формированию "коалиции желающих" в количестве нескольких десятков тысяч военнослужащих, в том числе, из стран НАТО, неприемлемы для Владимира Путина, о чем сказал заместитель руководителя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Это заявление прозвучало в момент, когда на основных участках фронта идут активные боевые действия. Медведев намекнул, что Дональд Трамп понял возражения Путина против присутствия войск НАТО на Украине. Однако Киев расценивает поддерживаемые США войска из крупных западных государств как жизненно важную гарантию своей будущей безопасности от нового российского вторжения.

"Макрон и Стармер притворяются идиотами", — написал в соцсети Х Медведев, в прошлом президент и премьер-министр России.

"Им снова и снова говорят, что миротворцы должны быть из стран, не входящих в НАТО. Нет, мы отправим десятки тысяч. Просто признайтесь – вы хотите оказать военную помощь неонацистам в Киеве. Это означает войну с НАТО. Советуйтесь с Трампом, мерзавцы".

Его поддержал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, который сказал, что любые силы, отправленные на Украину, должны быть "безоружными".

"Нам абсолютно все равно, под каким шильдиком контингенты НАТО могут быть размещены на территории Украины: будь то Евросоюз, НАТО или в национальном качестве", — сказал он.

"В любом случае, если они появляются там, это означает, что они размещаются в зоне конфликта со всеми последствиями для этих контингентов как стороны конфликта", — добавил Грушко.

Он сказал, что речь может идти о "невооруженных наблюдателях, гражданской миссии", однако Украина должна стать нейтральной и не прозападной.

"Соглашение должно исключать членство Украины в НАТО и возможность размещения на ее территории иностранных военных контингентов или ее использования для оказания военного давления на Россию", — заявил Грушко.

"Частью этих гарантий должен стать нейтральный статус Украины, отказ стран НАТО принимать ее в члены альянса".

Российский комментатор Владимир Корнилов сказал, что британским войскам, отправленным на Украину, будет грозить гибель.

"Да что уж вы мелочитесь, сэр Стармер? Признайтесь своей публике: британские военные на Украине останутся навечно, если сунутся. Поскольку станут законной целью для России".

Тем не менее, Трамп хочет завтра поговорить с Путиным после своего заявления о том, что на переговорах достигнут значительный прогресс.

"Я поговорю с президентом Путиным во вторник. За выходные было проделано много работы", — сказал Трамп репортерам на борту президентского самолета, направляясь из Флориды в Вашингтон.

"Мы хотим посмотреть, сможем ли положить конец этому конфликту. Может быть, сможем, может, не сможем, но я думаю, у нас есть очень хороший шанс".

Дата переговоров может расстроить Украину — это будет день, когда Путин отмечает воссоединение Крыма с Россией после захвата полуострова в 2014 году. Он заявил, что уже идут переговоры о "разделе некоторых активов", имея в виду атомную электростанцию в Запорожье, которая сейчас находится под контролем российских военных, но может быть возвращена Украине.

На драматических кадрах видно, как Россия уничтожает один из 27 украинских беспилотников, атаковавших промышленный город Железногорск в Курской области недалеко от границы с Украиной.

Украина также атаковала военный аэродром в курортном и портовом городе Ейске на Азовском море, где было слышно десять взрывов. В Астраханской области был атакован энергетический объект, на котором вспыхнул пожар, и один человек был госпитализирован.

Россия сегодня сообщила, что над ее территорией уничтожено 72 дрона, половина из них — над Курской областью.

Между тем, на видеокадрах видно, как Россия наносит удар по Одессе, уничтожая склад и повреждая детский сад и частные дома.

Это был один из 25 взрывов, раздавшихся на Украине. Удары были нанесены по таким городам как Буча, Киев, Харьков, Кировоград и Вышгород.